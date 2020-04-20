Украинские эксперты готовятся к катастрофе

20.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Наибольшие проблемы для президента Украины Владимира Зеленского начнутся осенью этого года, а пик придется на следующий.

Об этом в своем видеоблоге заявил Алексей Арестович, в украинских СМИ представляемый как военный эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш конфликт с Россией носит метафизический характер, как у арабов и евреев. Такие конфликты люди решать не умеют, вообще не умеют. Главное, что меня интересует – что они будут делать, когда они поймут, что договориться не удается, что архитектура Ермака, которую он выстраивает, иллюзии Зеленского не сработали?..

Зеленский выступал у Шустера – мало, кто заметил, он полностью произнес, буквально позиции МИД Украины 17-го года как под копирку, которые озвучил Климкин. Буквально с точностью до запятой и интонации он произнес, что сначала граница, потом выборы и вообще – миротворцы. Год они царевали и доцаревались до инициатив Порошенко в отношении ОРДЛО.

Как говорил когда-то Корчинский, Россия ведет себя так, что любого прорусского президента за год превращает в пещерного националиста, Зеленский превратится не за год, но за полтора. Только он не превратится в пещерного националиста, он превратится в человека, у которого рухнуло все – вся его внешнеполитическая стратегия…

Вся риторика Зеленского стоит на том, что он даст нам мир, прекратит войну. Потому что, если анализировать предвыборную программу и всю риторику, семантически анализировать, то экономическим вопросам, кроме четырех тысяч долларов учителям, и каких-то «я все дам предпринимателям», там не просматривается.

Стержневой линией «я дам вам мир», – ну понятно, они эксплуатировали наибольшую болячку, которая давалась по вопросам фокус-групп. И вот, он не дал мира, что дальше? Дальше не прописали сценарий «Слуги народа», дальше непонятно что. Вот тогда будет главная катастрофа, будет личностная катастрофа психологическая, будет кадровая катастрофа, политическая катастрофа, и куда мы развернемся там – это будет самый цинус. Я думаю, что это будет октябрь-ноябрь по сумме признаков. Наиболее горячим, мне кажется, будет 21-й год», – заявил Арестович.