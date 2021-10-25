Украинские эксперты: Грядет суровая зима. Стране не хватает газа

25.10.2021 08:19 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Газа, накопленного в украинских хранилищах, не хватит стране для нормального прохождения отопительного сезона.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кучеренко, кроме того, на складах ТЭС отсутствует необходимое количество угля, что приведет к остановке электростанций.

«Тут главное увидеть сценарии января-февраля при конкретных температурах среднемесячных, среднесуточных за последние годы, еще и прогнозы взять и посмотреть. Нам в конкретный день отопительного сезона хватит газа или не хватит? Потому что ситуация, когда я начинаю со специалистами разговаривать, которых там нет, они объясняют очень просто – если температура понижается, потреблять в день нам нужно будет 200 миллионов кубов. Доставать из хранилищ даже 110 мы не сможем, понимаете, потому что когда там будет мало газа, там давление понижается, уже 80-90. Еще 50 мы добываем каждый день, это украинская добыча. Ну все равно никак арифметика не сходится, тем более, что мы не понимаем, что может быть с энергетикой, нет угля, станции и блоки останавливаются», – заявил Кучеренко.

Экономический эксперт Валерий Клочок в эфире 4 канала фактически подтвердил его слова.

«Если температура воздуха не опустится ниже пяти градусов тепла за весь отопительный сезон, нам газа хватит. Если она будет опускаться, то тогда не хватит. Я не помню такой зимы, чтобы температура была 5 и выше. Как правило, мы находимся в таком климатическом поясе, что у нас холодно. Поэтому газа действительно не хватит в подземных хранилищах, это доказанный факт, потому что для прохождения отопительного сезона нужно порядка 18-19 миллиардов кубов. Но это же не весь газ мы можем оттуда поднять, 4,5 технического газа во-первых, а во-вторых, там чужой газ, не государственный. Не государственного газа там будет половина, около семи миллиардов кубов. У меня вопрос, как его продавать будут, кому продавать будут, на каких основаниях, кто его продавать будет?», – недоумевает Клочок.