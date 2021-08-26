Украинские эксперты испугались обсуждать с российскими «Крымскую платформу»

26.08.2021 08:16 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинская репрессивная машина не приветствует никаких контактов украинского экспертного общества с российскими коллегами, несмотря на то, что в Киеве «отрабатывают каждое слово», которое говорят в России.

Об этом на пресс-конференции в Москве по итогам киевского форума «Крымская платформа» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор встречи рассказал, что на конференцию также были приглашены и украинские эксперты, чтобы они могли бы оппонировать, однако все приглашённые по разным причинам отказались от участия, несмотря на то, что многие из них частые гости в данном формате.

«Украинские эксперты, они-то как раз запуганы в отношении всех мероприятий, связанных с Россией, дискуссий, обсуждений, обдумывания вопросов. Им просто не дают этого делать. Они нас всё равно хорошо слышат и в Киеве, и на Украине. Я смотрю, каждое слово отрабатывают, которое мы говорим», – прокомментировал Мурадов.

По его словам, это показывает лишь одно – отсутствие нормальной демократической системы на Украине.

«Репрессивный, как сказал Сергей Викторович Лавров – с элементами неонацизма и расизма режим, который сейчас там сейчас существует. Вот он сейчас демонстрирует свое истинное лицо, рассуждая при этом о правах крымчан на Крымском полуострове. На самом деле, очень многие права русских на Украине и других национальных общин, кстати, о чём венгерский премьер-министр (президент Венгрии – ред.) сказал, что было очень неприятно, и ёжились украинские представители во время его выступления на этом мероприятии», – добавил спикер.