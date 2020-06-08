Украинские эксперты мечтают об ударах американских ракет по русским

08.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Киевским экспертам, рассказывающим, что российская ПВО бессильна против американских ракет, пора лечиться в психиатрических клиниках.

Об этом в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже давно замечено, что некоторые украинские политики, военные и разного рода «эксперты» больше похожи не на нормальных людей, а на антироссийских маньяков в самой запущенной форме. Судя по их заявлениям, им бы пора лечиться в каком-нибудь киевском дурдоме, а не выступать с заявлениями, явно свидетельствующими о тяжелом психическом заболевании.

Один обещает за пару дней разгромить Российскую армию, другой – за несколько часов захватить Крым, третий бахвалится ракетами, которые якобы могут уничтожить крымский мост, четвертый обещает, что украинские танки будут скрежетать на Красной площади Москвы, ну а пятый (видимо, знающий позорно-убогое состояние боевой авиации незалежной) с ехидным наслаждением бредит ударами американских самолетов по москалям», – пишет Баранец.

Он обращает внимание на опубликованную украинским консалтинговым агентством Defense Express статью, где говорится. что ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress способно ударить по России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства.

«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири… А дальность обнаружения целей у С-400 «Триумф» составляет 600 километров», – говорится в украинской статье.

По мнению российского военного эксперта, в данном случае Вашингтон через подконтрольные украинские ресурсы отправляет милитаристские «месседжи» Москве, в частности в данном случае читается явный намек на то, чтобы России не слишком «разгонялась» в дальнейшем освоении стратегических природных запасов Арктики и Сибири.

Также автор подверг критике тезис о якобы «непоражаемости» американских ракет воздушного базирования AGM-158B и AGM-86C. Он напомнил, что в апреле 2018 года американцы нанесли массированный удар 19 ракетами AGM-158B по сирийскому аэродрому Думеир, 12 из которых были поражены ЗРК БУК-М2, у которого дальность обнаружения цели значительно меньше, чем у С-400.

«Что же касается ракет AGM-86, то немало их во время войны с США завалила даже весьма слабенькая иракская ПВО. Ну а заодно хотелось бы напомнить украинскому автору из агентства Defense Express, что если у названных им американских крылатых ракет дальность пуска соответственно 980 и 1200 км, то у российских «Калибров» и «Кинжалов» – от 2600 до 3000 км. А самое короткое расстояние от России до США – всего 4 км… Ну а от Аляски до Вашингтона – 2500 км. В случае чего, нашим бомбардировщикам даже не придется вторгаться в воздушное пространство США. Ракеты полетят из «дома». А дальности полета хватает с запасом», – резюмировал Баранец.