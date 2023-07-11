Украинские эксперты опровергли Сырского, заявившего об огневом контроле над Артемовском

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Украинские формирования не оставляют попыток прорвать российскую оборону на флангах Артемовска.

Как утверждает командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский, «враг находится в ловушке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бахмут. Враг находится в ловушке. Город берется под огневой контроль Сил обороны».

А замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что «огневой контроль над входами, выходами и перемещением противника в Бахмуте осуществляется уже несколько дней», поскольку ВСУ якобы «контролируют господствующие высоты вокруг города».

При этом украинский военный аналитик Александр Коваленко признает, что пока рано говорить об огневом контроле над всем городом.

«Недавно было показано видео, на котором уничтожают РСЗО «Град» в 5 километрах от восточных окраин Бахмута. Это говорит о том, что мы имеем возможность наносить огневое поражение по восточному сектору. А если это так, то россиян отрезают от комфортной логистики поставок для подразделений в городе, а также пути отхода в формате ротации или даже в формате побега», – заявил Коваленко РБК-Украина.

В свою очередь экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев уверяет, что ВСУ контролируют высоты не только к югу, но и к северу от Бахмута, в результате чего ВС РФ не имеют возможности доставлять военные грузы по дороге из Горловки и вынуждены завозить все из Луганской области.

Он тоже считает преждевременным говорить о том, что россияне в Артемовске оказались в «огневом мешке».

«В городе остались остатки зданий, им есть где прятаться. А если мы и зашли в сам Бахмут, то буквально на несколько улиц в западных микрорайонах и только потому, что враг оттуда убежал. Они не знают, как будет развиваться наше наступление ­– на север или на юг. Потому что если мы будем интенсивно продвигаться, то их группировка может не успеть сбежать», – надеется Селезнев.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного российским военным аналитиком Михаилом Звинчуком, в утренней сводке указывает, что на Артемовском направлении «стороны ведут подготовку к новым ожесточенным боям» и не подтверждает контроль ВСУ за высотами.

«На южном фланге обороны Бахмута украинские формирования не прекращают попыток захватить тактические высоты в районе Клещеевки. Российские подразделения пресекают все атаки концентрированным артиллерийским и стрелковым огнем», – пишет канал Звинчука.

При этом паблик Wargonzo (проект военкора Семена Пегова) отмечает продвижение ВСУ на этом направлении.

«На бахмутском направлении ВСУ заняли новые позиции к северо-западу от Клещеевки. Российские войска успешно контратаковали со стороны Берховки. А из Дубово-Васильевки – нет. К северу от Соледара украинские войска сумели вклиниться в оборону Вооружённых Сил РФ со стороны Роздоловки на полтора километра. Российские подразделения при поддержке артиллерии пытались продвинуться у Спорного. Без успеха», – пишет сегодня с утра Wargonzo.