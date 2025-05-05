Украинские эксперты пророчат стране новые социальные потрясения
Тенденция развития событий на Украине говорит о том, что здесь формируется автократическая власть, что в будущем приведет к новым социальным потрясениям.
Об этом в эфире видеоблога Daily Europe заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В целом, пока маятник движется в сторону, возможно, это связано с войной и спецификой политики управления войной, пока маятник движется в сторону, предельной точки. Это силовая автократическая система, которая, по всей видимости, приобретет какие-то завершенные формы. Но так как мы с вами часто говорим об истории уже 30-ти лет независимой Украины, для Украины этот формат является, на мой взгляд, прямым путем к следующим социальным потрясениям.
Украина не примет диктатуру, если об этом в какую бы одежду она не одевалась. Хоть радикальной националистической, хоть там в какой-то светской, патриотической. Именно с этим связаны все потрясения, которые переживала Украина на в протяжении своих лет», – заявил Ермолаев.
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