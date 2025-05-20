Украинские эксперты прозревают: Моноэтническая страна приведет к потере очередных регионов

Анатолий Лапин.  
20.05.2025 11:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Заявления о том, что язык, армия и вера – это «красные линии», на отказ от которых не пойдет Украина, подобные тому, что сделала на днях экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, приведут к тому, что территория страны сузится еще больше.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления о том, что язык, армия и вера – это «красные линии», на отказ...

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«Рассуждения госпожи Зеркаль, относительно того, что «армия», «мова», «вира» – ну, во-первых, это чревато тем, что будут через некоторое время разговоры могут пойти о 7-8 регионах, это раз. Одна нация, один бог и так далее, то есть, моноэтническая Украина – ну да, там центр плюс западные области. Как говорится, по стопам Симона Петлюры, про которого тогда народ частушки пел, что в вагоне Директория, а под вагоном территория.

Это чревато, тем более что для того, чтобы содержать более-менее полноценную армию, хотя бы те же 150-200 тысяч, требуется работающая экономика. А что, рассчитывают, что Евросоюз будет финансировать бюджет Украины? Пока те бюджетные поступления дают пессимистический прогноз относительно возможности содержания даже полноценного государственного аппарата, – он не по карману», – заявил Золотарев.

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