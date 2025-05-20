Украинские эксперты прозревают: Моноэтническая страна приведет к потере очередных регионов

Заявления о том, что язык, армия и вера – это «красные линии», на отказ от которых не пойдет Украина, подобные тому, что сделала на днях экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, приведут к тому, что территория страны сузится еще больше.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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