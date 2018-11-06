Украинские эксперты разругались из-за экономического превосходства «агрессора»

06.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинского экономического эксперта, экс-главреда журнала «Forbes Украина» Владимира Федорина травят в соцсетях и призывают уехать в Россию из-за его критики радующихся «экономическому росту» страны «патриотов».

Так, Федорин прокомментировал недавнее появление обновленного рейтинга DoingBusiness, в котором Украина поднялась на 5 ступенек.

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При этом, за четыре года разрыв с Россией лишь увеличился, что, по мнению эксперта, говорит об увеличении отставания от «врага», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня наши рехворматоры гордились улучшением. Украина поднялась на 5 ступеней в рэнкинге Doing Business! Победа! Но посмотрим на эту новость в более широком контексте. Рэнкинг Doing Business 2014-й год РФ – 92-е место, Украина – 112-e.

2018-й год. РФ – 31-е место, Украина – 71-е. Расстояние от экзистенциального врага выросло на 20 позиций. То есть шансы на победу в войне – мягко говоря – снизились. Когда циничные буржуазные скотиняки будут решать, куда инвестировать, чтобы платить налоги и создавать рабочие места – в «реформаторскую» Украину или в имперскую Рашку, на что они будут обращать внимание? На продукт Всемирного банка или на фейсбук ленту брадореформаторов? Так профессиональные патриоты готовят Украину к Руине», – написал Федорин.

В ответ на это киевский общественник, сооснователь движения «Новая страна» Валерий Пекар в своем блоге отправил экономиста в РФ.

«Странно: никто из тех, кто написал, как Россия опередила Украину в рейтинге Doing Business, не планирует переехать в Россию, чтобы делать бизнес там, а не здесь», – возмутился Пекар.

«Как же этих ивент-менеджеров задело. Сначала они гордятся улучшением в Doing Вusiness, а когда им говоришь, что враг делает это гораздо эффективнее, не могут найти лучшего аргумента чем «Ну и вали в свою Россию». Отвечу и я. Вы можете постоянно обманывать нескольких людей, вы можете некоторое время обманывать всех, но вы не можете постоянно обманывать всех. И не надейтесь: я не уеду», – ответил, в свою очередь, Федорин.

Ранее в Верховной раде заявили, что за время украинской независимости экономические показатели упали ниже уровня 90-х годов, а промышленность безнадежно деградировала.

«ПолитНавигатор» писал, что несмотря на регулярные заявления украинской власти об улучшении инвестиционного климата в стране, иностранные инвесторы не горят желанием заходить на Украину.