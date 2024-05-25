Украинские эксперты рекомендуют не устраивать очередной «контрнаступ», а идти на переговоры

Анатолий Лапин.  
25.05.2024 15:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине не стоит рассчитывать на новый «контрнаступ», а необходимо переходить к мирным переговорам. Уже сейчас из-за дефицита техники формируются не механизированные, а пехотные бригады, а в случае очередного наступления могут погибнуть десятки тысяч солдат.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит рассчитывать на новый «контрнаступ», а необходимо переходить к мирным переговорам. Уже...

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«Чем дальше идет к переговорам, к мирным, – я сейчас говорю не про мир, я говорю про переговоры для возвращения всех территорий Украины. А через год, когда погибнут десятки тысяч людей, когда у нас не будет ни бронетехники, ни техники, – правильно говорят, у нас ресурсы есть, но сейчас формируются бригады и назвать их механизированными мы не можем. Но, друзья, давайте оценивать реально ситуацию. Может, мы чего-то не знаем и руководства есть такая булава, что они завтра ударят ей по голове, и она убежит, – тогда я заберу свои слова назад», – заявил Вовк.

Его поддержал политолог Вадим Карасев:

«А если у нас нет военного ресурса, то тоже не надо наступать. Потому что можно так наступать, что побежать обратно. В шахматах есть понятие гамбит – жертвовать малым для того, чтобы выиграть партию».

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