Украинские эксперты с пессимизмом смотрят на военные перспективы Украины

Вадим Москаленко.  
06.05.2025 15:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Финансы


Без личного состава и экономики, Украина не сможет долго продолжать войну, если американская поддержка прекратится.

Об этом в эфире видеоблога киевского политолога Руслана Бортника заявил его коллега Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без личного состава и экономики, Украина не сможет долго продолжать войну, если американская поддержка...

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«Потеряна безусловная американская поддержка, теперь только за деньги, и то только в ограниченном количестве. Насколько в такой ситуации украинское общество будет оставаться стабильным?» – спросил Бортник.

«Ну, год от силы, потому что… Владимир Александрович, идя на выборы, говорил о том, что хочет построить страну, в которую люди захотят вернуться. Но, по факту, мы имеем страну, из которой люди бегут через горы, или через Тису переплывают, всеми правдами-неправдами. Это такая трагическая картина.

А с учетом того, что 50% нашего бюджета – это была внешняя помощь, кредиты, в том числе и американские. Европейских там 27 миллиардов, и 114 миллиардов американских – почувствуйте разницу. Возможности ЕС не закрывают той дыры в бюджете», – жаловался Золотарев.

Он подчеркнул, что войска страны ЕС на Украину не отправят и замороженные российские активы вряд ли отдадут.

«Нам оптимисты рассказывают о том, что фронт держится на дронах. Но как правило, на фронте гибнут штурмовики. И самые большие потери, естественно, у них. И гребёнка мобилизации, когда людей с низкой мотивацией, с низким уровнем физической подготовки, часто с хроническими болячками, когда из 50 человек в строй удается поставить 3. Вот такая мобилизация, она превращается в проблему фронтовиков.

И ясно другое, что нет финансового обеспечения. А война – это деньги, деньги и еще раз деньги. Нет финансового – нет и материального ресурса», – резюмировал эксперт.

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