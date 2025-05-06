Украинские эксперты с пессимизмом смотрят на военные перспективы Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Без личного состава и экономики, Украина не сможет долго продолжать войну, если американская поддержка прекратится.

Об этом в эфире видеоблога киевского политолога Руслана Бортника заявил его коллега Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Потеряна безусловная американская поддержка, теперь только за деньги, и то только в ограниченном количестве. Насколько в такой ситуации украинское общество будет оставаться стабильным?» – спросил Бортник.

«Ну, год от силы, потому что… Владимир Александрович, идя на выборы, говорил о том, что хочет построить страну, в которую люди захотят вернуться. Но, по факту, мы имеем страну, из которой люди бегут через горы, или через Тису переплывают, всеми правдами-неправдами. Это такая трагическая картина. А с учетом того, что 50% нашего бюджета – это была внешняя помощь, кредиты, в том числе и американские. Европейских там 27 миллиардов, и 114 миллиардов американских – почувствуйте разницу. Возможности ЕС не закрывают той дыры в бюджете», – жаловался Золотарев.

Он подчеркнул, что войска страны ЕС на Украину не отправят и замороженные российские активы вряд ли отдадут.