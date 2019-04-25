Украинские эксперты так и не дождались развала России

25.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Пока украинские эксперты пять лет на российских ток-шоу в ожидании развала РФ рассказывали, как хорошо на Украине, РФ как была, так и осталась, а воспеваемый ими режим проиграл выборы с разгромным счётом.

Таким наблюдением в эфире телеканала «Россия-1» поделился гендиректор «Мосфильма», кинорежиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я часто участвовал в этих программах, и нас пять лет украинские политологи (у нас разные позиции, но я с сочувствием отношусь, какие бы ни были взгляды, ужасно, мы помним 1995 год, когда страна в гражданской войне) всё время уверяли, что всё идёт хорошо, а мы, вот, развалимся скоро. И на это вся надежда. Ну, ребята, не ждите вы, пока Россия развалится. Посмотрите, у вас выборы, на которых человек, который пять лет вёл страну «хорошо», проиграл с минус 80 процентов, ну, что это такое? А вы всё ждёте, пока Россия развалится! Так не делают, вы свою страну стройте, Россия не развалится, Россия пережила столько, что дай Бог всем», – заявил Шахназаров.