Украинские эксперты: Угрозы коридора в Крым больше нет, пора бить русских на море

31.05.2020, Киев, Игорь Петров

Украина может создать «москитный флот», используя, в том числе, списанные патрульные катера малого водоизмещения MK-VI, которые Киеву передадут США, после чего на них будет установлено ракетное оружие.

Об этом в эфире канала «Суспільне Крим» заявил украинский военный эксперт – заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США могут передать Украине современные катера MK-VI, их можно оснастить малыми корабельными ракетами. Эти катера можно разместить в Азовском море. Если их передадут, баланс сил будет определенным образом восстановлен», – сказал Михаил Самусь.

Но пока еще Украина не определилась, какой флот ей нужен.

«У нас нет решения относительно морской платформы, нет решения относительно даже концептуальных подходов к строительству флота. В этом проблема. У нас до сих пор продолжаются разговоры: или мы создаем наш легендарный корвет, начинаем его достраивать, вкладываем в него 8 млрд (и не понятно, что мы получим через несколько лет), или мы переходим к концепции ассимметричного гибкого флота, который называется «москитным», который будет насыщен малыми катерами, оснащенными противокорабельными ракетами, которые, все-таки, смогут уничтожать противника. За те же самые 8 млрд можно 10 таких катеров разместить в Черном море. Но нет решения, в этом проблема», – считает эксперт.

Такой флот эффективнее корвета в противостоянии с Черноморским флотом России, уверяет Самусь.

«Я говорю о флоте, который выполняет задачи. Задача сейчас – уничтожение кораблей ЧФ. Это обеспечение ракетным вооружением, контроль в любом районе Черного моря. Москитный флот эту задачу выполняет, корвет – не выполнит, он будет уничтожен через несколько минут после того, как Черноморскому флоту поступит задача его уничтожить», – сказал Михаил Самусь.

Сухопутную угрозу украинские эксперты отвергают – Россия, якобы, уже не сможет пробить коридор в Крым вдоль побережья Азовского моря, заверил полковник запаса, советник министра обороны Украины (2014-2015 гг) Юрий Повх.

«Не секрет, что Крым и часть Луганской и Донецкой области (были потеряны) именно из-за коллаборантских настроений в этих регионах, которые всячески подогревались Россией не один десяток лет. Сейчас украинское общество, на, так сказать, «бензине» последних лет представляет собой угрозу для российского вторжения. Проблема – не захватить какую-то территорию. Удерживать ее – проблема. С этой точки зрения пробивание туннельного коридора вдоль Азовского побережья не представляется реальным, поскольку будет открыт оголенный фронт, и для его удержания России понадобится очень много ресурсов и сил», – сказал Юрий Повх.