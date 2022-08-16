Украинские экстремисты напали на дом польского политика-антибандеровца
Украинские злоумышленники повредили имущества активиста организации «Рабочая Польша» Томаша Возняка, который выступает против поддержки Украины официальной Варшавой.
Об этом в своем блоге пишет польский политолог и бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Томаш Возняк.
По словам Пискорского, нападавшие оставили экстремистские надписи на беседке во дворе Возняка.
«Ночью в Вальбжихе было совершено нападение на имущество Томаша Возняка, польского активиста организации «Рабочая Польша», который в течение многих лет активно критиковал растущее влияние необандеровских кругов в своем городе и в Польше. Среди прочего, были разрушены ворота, беседка и батут для детей. Написаны надписи на беседке, в украинском стиле и с ошибкой: «Слава Україні, русская курво», – пишет эксперт.
«Рабочая Польша» в основном объединяет оппозиционно настроенную молодежь. Организация многократно обращала внимание, что текущие экономическое положение поляков связано с финансированием Варшавой киевских властей и украинских беженцев. В связи с этим ее активисты подвергались физическим нападениям», – сообщает Пискорский.
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