Украинские экстремисты напали на дом польского политика-антибандеровца

16.08.2022  14:30 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Польша, Произвол, Украина, экстремизм
Новости Украины

Украинские злоумышленники повредили имущества активиста организации «Рабочая Польша» Томаша Возняка, который выступает против поддержки Украины официальной Варшавой.

Об этом в своем блоге пишет польский политолог и бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские злоумышленники повредили имущества активиста организации «Рабочая Польша» Томаша Возняка, который выступает против поддержки...

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Томаш Возняк.

По словам Пискорского, нападавшие оставили экстремистские надписи на беседке во дворе Возняка.

«Ночью в Вальбжихе было совершено нападение на имущество Томаша Возняка, польского активиста организации «Рабочая Польша», который в течение многих лет активно критиковал растущее влияние необандеровских кругов в своем городе и в Польше. Среди прочего, были разрушены ворота, беседка и батут для детей. Написаны надписи на беседке, в украинском стиле и с ошибкой: «Слава Україні, русская курво», – пишет эксперт.

«Рабочая Польша» в основном объединяет оппозиционно настроенную молодежь. Организация многократно обращала внимание, что текущие экономическое положение поляков связано с финансированием Варшавой киевских властей и украинских беженцев. В связи с этим ее активисты подвергались физическим нападениям», – сообщает Пискорский.

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