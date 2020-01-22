Украинские экстремисты опубликовали угрозы новому российскому вице-премьеру

22.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров опубликовал угрозы в адрес нового российского вице-премьера Марата Хуснуллина, который, как считается, в обновленном правительстве России займёт роль куратора Крыма и Севастополя вместо потерявшего кресло Дмитрия Козака.

Чубаров считает, что кандидатура Хуснуллина как выходца из Татарстана выбрана специально. «С момента захвата Казанского ханства в 1552 году Москва всегда пыталась стравливать между собой порабощенные ею тюркские народы», – уверяет экстремист.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Кроме того, якобы, таким образом будет опровергнута раскручиваемая Украиной на Западе кампания о «преследовании татар в Крыму», делится своими опасениями меджлисовец. «Расчет на то, что западный обыватель может легко проглотить эту дурно пахнущую наживку», – говорится в заявлении Чубарова.

«В любом случае, согласившись на омерзительную роль лагерного надзирателя в оккупированном Россией Крыму, Марат Хуснуллин покрывает себя и своих близких несмываемым позором. Уверены, что не миновать ему и международного суда!» – угрожает главарь меджлиса.