22.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., Крым, Политика, Россия, Украина
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Украинские экстремисты опубликовали угрозы новому российскому вице-премьеру

Глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров опубликовал угрозы в адрес нового российского вице-премьера Марата Хуснуллина, который, как считается, в обновленном правительстве России займёт роль куратора Крыма и Севастополя вместо потерявшего кресло Дмитрия Козака.

Чубаров считает, что кандидатура Хуснуллина как выходца из Татарстана выбрана специально. «С момента захвата Казанского ханства в 1552 году Москва всегда пыталась стравливать между собой порабощенные ею тюркские народы», – уверяет экстремист.

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Кроме того, якобы, таким образом будет опровергнута раскручиваемая Украиной на Западе кампания о «преследовании татар в Крыму», делится своими опасениями меджлисовец. «Расчет на то, что западный обыватель может легко проглотить эту дурно пахнущую наживку», – говорится в заявлении Чубарова.

«В любом случае, согласившись на омерзительную роль лагерного надзирателя в оккупированном Россией Крыму, Марат Хуснуллин покрывает себя и своих близких несмываемым позором. Уверены, что не миновать ему и международного суда!» – угрожает главарь меджлиса.

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