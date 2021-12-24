Украинские экстремисты запустили в российский Крым шариковую пропаганду

24.12.2021  11:37 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Несколько десятков украинских националистов и сторонников запрещенного в России крымско-татарского меджлиса привязали к шарам баннер с надписью «Свободу политзаключенным» и отправили его в воздух на границе с Россией в районе Крыма.

По расчетам собравшихся, эти шары должны ветром занести на территорию полуострова, чтобы перформанс увидели местные жители, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несколько десятков украинских националистов и сторонников запрещенного в России крымско-татарского меджлиса привязали к шарам...

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По мнению участников акции, это является одним из шагов по «деоккупации» Крыма.

«Начинаем новую фазу деоккупации. А что делать? Напоминаем, что нельзя держать граждан Украины в заложниках по надуманным делам. Напоминаем тем, кто к этому может быть причастен, что неплохо было бы сделать какой-то обмен и освободить наших украинцев, вернуть их домой», – заявил участник акции по имени Алексей.

Кроме баннера собравшиеся запустили на шарах в сторону Крыма листовки экстремистского и проукраинского содержания.

«Эта акция, как и запуск баннера, как и запуск листовок, чтобы наши граждане увидели в Крыму эти листовки и поняли, что мы за них боремся. Крым – это Украина. Свободу политзаключенным», – заявил организатор акции Исмаил Рамазанов.

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