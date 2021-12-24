Украинские экстремисты запустили в российский Крым шариковую пропаганду

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Несколько десятков украинских националистов и сторонников запрещенного в России крымско-татарского меджлиса привязали к шарам баннер с надписью «Свободу политзаключенным» и отправили его в воздух на границе с Россией в районе Крыма.

По расчетам собравшихся, эти шары должны ветром занести на территорию полуострова, чтобы перформанс увидели местные жители, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению участников акции, это является одним из шагов по «деоккупации» Крыма.

«Начинаем новую фазу деоккупации. А что делать? Напоминаем, что нельзя держать граждан Украины в заложниках по надуманным делам. Напоминаем тем, кто к этому может быть причастен, что неплохо было бы сделать какой-то обмен и освободить наших украинцев, вернуть их домой», – заявил участник акции по имени Алексей.

Кроме баннера собравшиеся запустили на шарах в сторону Крыма листовки экстремистского и проукраинского содержания.

«Эта акция, как и запуск баннера, как и запуск листовок, чтобы наши граждане увидели в Крыму эти листовки и поняли, что мы за них боремся. Крым – это Украина. Свободу политзаключенным», – заявил организатор акции Исмаил Рамазанов.