«Украинские элиты предпримут мощную попытку взять реванш в Севастополе»

20.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Какие главные успехи и неудачи Севастополя спустя пять лет с начала Русской весны? Сможет ли «Единая Россия» на предстоящих выборах сохранить правящее большинство в городском законодательном собрании, учитывая конфликт ветвей власти в Севастополе и «непопулярные решения» партии на федеральном уровне? Как севастопольцы относятся к идее объединения с Республикой Крым, озвучиваемой в соседнем Симферополе?

Об этом интервью «ПолитНавигатору» рассказала Екатерина Бубнова – главный редактор севастопольского новостного портала ForPost – одного из самых популярных ресурсов в Крыму, запустившего специальный раздел, посвященный грядущей избирательной кампании.

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П.Н: 23 февраля исполняется ровно пять лет со дня проведения митинга на площади Нахимова в Севастополе, с которого стартовала Русская весна. Какие бы три наиболее важные позиции вы назвали из того, что удалось сделать Севастополю после воссоединения с Россией? И что не получилось?

Е.Б: Самое важное, что удалось – мы перешли документально на российские юридические рельсы. Это стопроцентная выполненная задача.

Второе – есть видимые перемены в благоустройстве. Видно, что пришли большие средства, и они вкладываются в ремонт дорог, облагораживание фасадов. Это то, что трудно не заметить невооруженным взглядом. Бытовые детали – освещение в некоторых районах, маленькие парки, вот эти вещи появляются.

И третье – федеральные проекты. Это самая явная, большая перемена, которую невозможно отрицать. Крымский мост, конечно, две новые ТЭС, «Таврида» — это прорывные вещи.

Из того, что не удалось. Как мне кажется, не удалось выстроить структуру эффективного управления городом. Не сложилась она до сих пор, нельзя назвать ее работающим механизмом, где каждый понимает, что он делает.

Не получилось наладить взаимодействие между ветвями власти, и между обществом и властью. Декларируемый в 14-м году общественный контроль и открытость власти – эта задача не была выполнена.

Ну и на третьем месте – провалы ФЦП. Все-таки, это большие инфраструктурные проекты, которые ждет Севастополь. Мы проводили опрос. Люди назвали проблемой отсутствие канализационно-очистных сооружений, онкодиспансера и больницы «Скорой помощи». Эти моменты больше всего народ ждал, не получил – и неизвестно, что с ними будет.

П.Н: По сравнению с остальным Крымом в Севастополе все пять лет бурлят политические страсти – постоянно конфликтуют губернатор и депутаты. В соседней Республике Крым «команда победителей» не выносит сор из избы. Но, если сравнить внешний вид Симферополя и Севастополя, – получается, что эффективнее, когда есть Заксобрание, постоянно критикующее чиновников исполнительной власти?

Е.Б: Это очень простая штука. Есть такое понятие «производственного конфликта». То есть, конфликт между исполнителем и заказчиком.

Конфликт между законодательной и исполнительной властью – это абсолютно нормальный производственный конфликт. Всегда есть какая-то дискуссия, спор, в котором свою позицию приходится защищать, аргументировать, подкреплять документами. Тогда, понимая, что со всех сторон на тебя смотрят, и всегда есть контроль, получается, что цель, к которой ты идешь, будет достигаться быстрее и эффективнее. Так на производстве, в бизнесе.

Если эту модель правильно построить, то получается двигаться быстрее. Именно такого рода конфликт необходим, как мне кажется.

Если бы отношение к нему – и медийное в том числе, сформировалось несколько иначе, если бы на это смотрели именно с позитивной точки зрения, как на поиск самого оптимального решения, которое будет компромиссом для разных групп, тогда и внутреннего сопротивления этим конфликтным проявлениям не было бы.

Все понимали бы, что в этом есть смысл и польза. А разговоры о постоянном политическом конфликте, мне кажется, в большей степени надуманны. Это такая политологическая история, которой объясняли какие-то неудачи губернатора. Надо было сформировать образ врага, найти какие-то причины, почему что-то не строилось, пропадали какие-то деньги, почему кадровая чехарда и так далее.

На самом деле, там ни личностного, ни какого-то властного конфликта полномочий, на мой взгляд, нет. Там есть простые вопросы, связанные с экономическими фактами, с управленческими, на которые в данный момент депутаты не могут добиться внятного ответа. Поскольку ответа они добиться не могут, получается такой пробукс.

П.Н: Какие будут особенности грядущих выборов в городе? Сохранит ли «Единая Россия» большинство с учетом падения рейтингов от пенсионной реформы и внутрипартийных конфликтов? Какие силы могут войти в новое Заксобрание, где сейчас монополия у «Единой России»?

Е.Б: Сейчас очень трудно прогнозировать, потому что, мне кажется, каждый день будет меняться картина политического неба.

Несмотря на то, что уже делаются всевозможные заявления о честных, прозрачных и чистых выборах, мне кажется, что это будет очень жесткая кампания, прямо настоящий бой за мандаты в Законодательном собрании.

Мне кажется, что украинские элиты, которые были отстранены от власти в 14-м году, предпримут мощную попытку взять реванш и пробраться в Заксобрание.

По поводу того, кто будет формировать власть, удастся ли «Единой России» сохранить большинство, – мне кажется, к этому есть предпосылки, потому что, несмотря на протестные рейтинги (которые очевидны по всем российским регионам как реакция на очень непопулярные решения), ближе к выборам сыграет традиция.

Все-таки, это партия власти, они позиционируют себя как партия президента. Я думаю, что будут очень мягко стелить, по возможности, будут стараться демонстрировать какие-то практические дела. Если заведутся, то могут продемонстрировать какие-то результаты, консолидацию, найти реальную интересную идею, у них есть шанс.

Если явка будет удобной, то у «Единой России», несмотря на жуткий негатив в их адрес, традиционно есть такая возможность.

Я думаю, что у коммунистов есть хороший шанс, если будет интересный горожанам список, если они увидят в нем фамилии не людей, которые всю жизнь просидели на должности, близкой к секретарской, или просто по выслуге их туда поставили, если это будут какие-то яркие звезды, то будут у них хорошие результаты.

По остальным – есть фактор «темной лошадки», который на этих выборах будет очень значимым.

Протестное голосование – потребность в нем есть, а графы «против всех» не будет, таким образом, голоса могут достаться непонятно откуда взявшимся политическим формированиям.

П.Н: Как в Севастополе относятся к идее объединения с Крымом?

Е.Б: Не могу сказать за весь Севастополь, но, судя по опыту общения с людьми, мне кажется, что город был образован, формировался и жил все свое время как замкнутая обособленная структура – всегда федерального подчинения.

Столичных амбиций тоже нет. Здесь очень практичные люди, у нас город, несмотря на то, что протяженный, но все понимают, что претензия на столичность сразу делает город миллионником. А это нагрузка на сети, на дороги и так далее.

И потом, все умеют считать, и, мне кажется, что, когда часть федеральных средств и дотаций идет конкретно на регион, а не размывается в Крыму, и ты не становишься из отдельной единицы подчиненной структурой, которая по остаточному принципу получает средства, тут логичные плюсы, от которых отказаться невозможно.

Плюс менталитет. Севастополь, как мне кажется, никогда не считал себя в принадлежности к Крыму. Мы никогда не писали на конвертах «Севастополь, Крымская область», например. Или «Севастополь. Республика Крым».

П.Н: Что бы вы сказали нашим читателям из Украины, которые, кто с надеждой, а кто с недобрыми намерениями, следит за происходящим в российском Крыму?

Е.Б: Это очень больная тема. Мне хотелось бы сказать и тем, кто с надеждой смотрит на нас, и тем, кто со злостью, что, как мне кажется, у Севастополя никакой ненависти по отношению к украинскому народу, к простым людям, к нашим близким и родственникам, которые сейчас живут по ту сторону границы, не было и нет. Это был выбор, который сделал каждый из нас. Я призываю этот выбор уважать.