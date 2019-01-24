Украинские евреи шокированы выходкой киевских властей

24.01.2019, Киев, Игорь Петров

В Киеве на фасаде здания, где находится информагентство «Укринформ», торжественно открыли мемориальную доску в честь идеолога украинского интегрального национализма Дмитрия Донцова.

Участники мероприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора», напомнили, что с с мая по ноябрь 1918 года Донцов занимал должность главы Украинского государственного телеграфного агентства, преемником которого считает себя «Укринформ».

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«Этот фантастический человек имеет множество ипостасей: мыслитель, философ, историк, публицист. Но среди них была еще одна роль в истории Украинского государства – он был руководителем первого информационного государственного агентства во времена гетмана Скоропадского. Поэтому эта табличка открывается на фасаде дома, где сегодня размещается исторический наследник УТА – «Укринформ», – заявил гендиректор агентства Александр Харченко.

Заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак сожалеет, что сегодня Донцова не очень хорошо знают.

«Поэтому появление этой памятной доски является не только чествованием его личности, а в первую очередь напоминанием нам о его наследии, которое является чрезвычайно актуальным и сегодня», – подчеркнул Тилищак.

Депутат Рады, член ВО «Свобода» Андрей Ильенко заявил, что такие фигуры, как Дмитрий Донцов формируют культуру и нацию.

«Он был не только теоретиком, но и практиком, потому что когда пришло время непосредственной практической деятельности на благо Украины, Донцов не остался в стороне, а возглавил важный институт и пытался организовать украинскую информационную политику. И этим делал свой вклад в развитие украинской государственности», – отметил Ильенко.

В то же время украинская еврейская общественность негативно отнеслась к чествоанию Донцова.

“Сегодня в Киеве открыли мемориальную доску антисемитскому упырю, идеологу ОУН и нацистскому коллаборанту Дмитру Донцову. «Жиды кастрировали душу народа, привнося в литературу и прессу “жидовский, космополитический дух”, унижая и высмеивая национальную гордость, патриотизм, героическое искусство», – писал Донцов. Труды Донцова способствовали разжиганию ненависти к евреям, русским, полякам, что привело к смерти миллионов невинных людей”, – написал у себя в Facebook руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.