Украинские фашисты нам не братья – отец первого главы ДНР

Новости Украины

На Донбассе живут люди, которые видели смерть в лицо, поэтому те, кто нам угрожают, должны понимать, что страха перед их обстрелами у дончан никогда не будет.

Об этом в эфире телеканала «Первый» заявил отец главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко Владимир Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«8 лет они (украинские неонацисты – ред.) не смогли нас запугать, и в дальнейшем они нас не смогут запугать. Дело в том, что половина Донбасса работали в шахте. Я сам отработал 25 лет в шахте, я знаю, что такое ходить под смертью. Так что смерть мы видели воочию, видели в лицо и то, что нам грозят какой-то смертью, никогда этого не произойдёт, мы будем стоять до последнего, и на все эти провокации мы будем отвечать жёстко, уверенно и сильно», – объяснил Захарченко.

«Дядя Вов мы обсуждали сегодня днём, когда пили чай, перед тем, как я отправился на передовую о том, что этот миф о единстве народа Донбасса с теми, кто по ту сторону фронта является мифом. Вот те люди, которые на той стороне, те военные, насколько они могут считать себя одним народом с теми, кто живёт в Донецке?», – спросил военкор.

«Нет, мы не один народ. В одном из интервью здесь в Донецке, я давал интервью и мы, как раз поднимали этот вопрос, я сказал, что как можно нас равнять с теми людьми, которые находятся по ту сторону в Украине. У нас ДНР, а там Украина. Дело в том, что нужно было посмотреть 14-й, 15-й, 16-е года, посмотреть факельное шествие. Факельное шествие в 14-ом было, допустим, 5 тысяч человек в Киеве, потом 16, 17, 20, 30 и 40. С каждым годом всё больше и больше. Именно этот показатель говорит о том, что мы совершенно разные люди. И у нас даже разные мысли. Когда нас сравнивают, что мы чуть ли не братья близнецы нам становится не по себе, становится обидно. Если они смогли поднять у себя фашизм, то они совершенно не те люди, которые живут на Донбассе», – констатировал отец первого главы ДНР.