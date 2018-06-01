01.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Украинские фейкомётчики «убили» 98 и «ранили» 118 военнослужащих ДНР

Отсутствие реальных успехов ВСУ вынуждает украинских пропагандистов выдумывать абсурдные цифры потерь среди военнослужащих армии ДНР.

Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Деморализованное состояние украинских военнослужащих после ряда неудач под Горловкой, на Донецком и Мариупольском направлениях характерно демонстрирует конфликт между украинскими командирами и волонтерами. Так, блогеры и волонтёры, обслуживающие интересы Наева и абсолютно не владеющие реальной обстановкой, пытаются раскручивать свои выдумки о победах украинских боевиков. Отдельные командиры ВСУ, ответственные за воздушную разведку, категорически опровергают эту ложь не чистых на руку украинских волонтёров, приводя свои доказательства – видеокадры разгрома украинской техники и полевых складов под Горловкой, утверждая, что вот она, реальная действительность, а не то, что описывают далекие от войны самопиарщики.

Массовые потери военной техники и личного состава оккупационных сил, бесцельная и напрасная трата вагонов с боеприпасами, отсутствие реальных побед вынуждают украинских пропагандистов оправдывать провальные действия своего командования. В этих целях пресс-центр штаба оккупационных сил получил задачу от Наева ежесуточно озвучивать на своих брифингах небывалые цифры наших потерь. Так, по данным штаба так называемой ООС наши военнослужащие гибнут от обстрелов ВСУ даже тогда, когда СЦКК и обе стороны конфликта фиксируют полное затишье», – заявил Басурин.

Также он добавил, что по информации пресс-центра штаба украинской группировки, только за неполные четыре недели потери армии ДНР, находящейся в обороне, почти в два раза превысили потери наступавших на них ВСУ, что с точки зрения элементарной военной науки является невероятным.

«Мы ради интереса просуммировали эти цифры. По данным фейкометчиков из пресс-центра штаба оккупационных сил с 1 по 27 мая они хотели бы видеть у нас 98 погибших и 118 раненных военнослужащих. Ограниченные в мышлении украинские пропагандисты не знают даже элементарных принципов войны, один из которых гласит, что соотношение наступающих и обороняющихся сил должно отличаться минимум в 2,5 раза. В частности, у наступающих сил должно быть многократное превосходство над обороняющимися, потому что бойцы в обороне могут нанести существенный урон наступающему противнику.

Теперь анализируем обстановку на линии соприкосновения и приходим к выводу, что активные наступательные действия в этом месяце осуществляли только оккупационно-террористические силы преступно-олигархического киевского режима. Соответственно, даже у них нет таких потерь. Что тогда говорить об обороняющихся силах армии ДНР? Кстати, по нашим данным, украинская сторона за месяц из-за своих провальных наступательных действий на всей линии соприкосновения войск потеряла убитыми до 50 своих боевиков. Причем, большая часть из них закопана в «тайниках», – объяснил Басурин.