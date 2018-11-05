Украинские фейкомётчики вновь занялись поиском российских войск в Донбассе

05.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинские СМИ в преддверии выборов глав республик Донбасса намерены в очередной раз предоставить «неопровержимые доказательства» участия Российской Федерациии в конфликте на Донбассе.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатоар».

В частности, он сообщил, что в преддверии очередной встречи контактной группы в Минске и выборов глав республик с целью оказания политического давления на мировое сообщество, украинское руководство осуществляет подготовку ряда фэйков, постановочных материалов, якобы свидетельствующих об оказании Российской Федерацией военной помощи Народным Республикам.

«По сложившейся традиции, как и в случае с рейсом МН-17, сбитым боевиками ВСУ над Донбассом, продажными СМИ в очередной раз будут представлены «неопровержимые доказательства» военной агрессии РФ на Донбассе, такие как фотографии и видеосюжеты с демонстрацией военной техники якобы российского производства, или обломки беспилотного летательного аппарата, ранее утерянного МЧС РФ в Азовском море и выловленного украинскими рыбаками», – сообщил Даниил Безсонов.

Он предположил, что на этот раз украинские фейкомётчики приложат больше усилий для достижения своей цели.

«Мы не исключаем роста качественного уровня украинских фэйков в связи с безграничным финансированием за счёт западных фондов, вплоть до изготовления и приобретения полноразмерных визуальных образцов Российского вооружения, а как мы знаем, весь мир покупает Российское вооружение», – отметил представитель оборонного ведомства.

В заключение он обратился к мировому сообществу с призывом не верить украинским фейкам.

«Несмотря на это, мы обращаемся к мировому сообществу и призываем не идти на поводу у преступного украинского руководства, захватившего власть в Киеве, Порошенко и его хунта истинные враги украинского народа», – сказал в заключение Даниил Безсонов.