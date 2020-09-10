Украинские феминистки захотели быть «головихами», бросив детей на «отцов-героев»

10.09.2020, Киев, Игорь Петров

Украинский язык недостаточно соответствует стандартам гендерного равенства, и его надо привести в соответствие, в первую очередь, путем введения феменитивов, то есть, существительных женского рода, которые обозначают женщин и образуются от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих мужчин.

Об этом говорили участники круглого стола в Киеве, организованного Национальной комиссией по стандартам государственного языка и правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко поделилась собственным опытом употребления феменитивов

«Когда я впервые услышала их в конце 90-х годов, мне было очень странно, когда меня называли «директорка», потом я стала «профессоркой», «докторкой». У меня несколько лет происходила трансформация мышления, и в одни прекрасный момент я поняла, что я таки явялюсь докторкой юридических наук, профессоркой, директоркой, правительственной уполномоченной, а не правительственным уполномоченным. Я хочу, чтобы мои половые отличия были отражены в названиях тех должностей и профессий, котоыре я занимаю», – сказала она.

Председателька Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская сообщила, что феминитивы употреблялись еще в украиснких текстах 11 века, и что Русь крестила женщина (вероятно, имелась в виду княгиня Ольга).

«Украинский язык издавна знает феминитивы. Уже в украинских текстах 1 века мы можем фиксировать женские названия. Но история была немилосердна не только к украинскому языку, но и к нам, женщинам. Поэтому сейчас возрождение феминитива… критически важно для того, чтобы мы вернулись в семью европейских народов и европейских языков. Мы строим украинский язык уже по собственным стратегиям, отличным от тех, которые были обусловлены принадлежностью к предыдущей геополитической формации. Будем справедливы, но крещением на Руси занималась прежде всего женщина, а не мужчины», – заявила Орися Демская.

По мнению председательки правления МОО «Информативно-консультативный женский центр» Елены Сусловой, в украинский язык нужно вводить не только феменитивы, но и «маскулинитивы».

«Если мы читаем приложение к классификатору, то видим, что некоторые профессии употребляются только в женском роде: нянька (если у нас нет мужского рода то мы тем самым оспариваем право мужчин быть нянями и работать в этой профессии?), швея, гадалка (не знаю, сохранилась ли сегодня «гадалка» в классификаторе, раньше она была).

Также у меня нет однозначного решения, думаю, лингвисты и лингвистки помогут – что делать с «главой» (головой)? Голова, как я думала, это женский род. Одновременно слово «глава» используется для определения должностного лица. Я уже слышала и читала что сегодня используют «головиха». То есть слово мужского рода на этих иерархиях власти, о которых уже упоминали, внезапно превратилось в мужской род, и мы снова должны его феминизировать», – страдает Елена Суслова.

Она также заявила, что надо избавляться от законодательных терминов, которые являются «атавизмами», например, от «матери-героини».

«У нас остаются еще некоторые термины в законодательстве, над которыми мы должны работать. Мы должны использовать изменения в деловой украинской речи, чтобы избавиться от других атавизмов в законодательстве. Один из таких атавизмов – «мать-героиня». Это звание присваивают не просто матерям, которые родили детей, а тем, которое родили и вырастили их до определенного возраста. Тем самым, и это очень глубокий корень – непринятие того, что отец, несмотря на то, что физиологически он не рожает ребенка, но свою родительскую любовь и тот вклад, который он дает для того, чтобы дети выросли, нельзя не уважать», – заявила Суслова.