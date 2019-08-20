Украинские фермеры пытаются прорвать блокаду Крыма

20.08.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Фермеры из Николаевской и Херсонской областей Украины жалуются, что несут убытки из-за введенной Украиной блокады Крыма.

Об этом «Коммерсанту» рассказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, по мнению которого снятие блокады разнообразило бы полки крымских магазинов.

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В то же время член президиума Госсовета Крыма Сергей Шувайников рекомендовал Руслану Бальбеку заняться проблемами крымских фермеров.

«Крым не испытывает какого-то дефицита продовольственных товаров, в том числе и сельскохозяйственных. Мне непонятна озабоченность уважаемого депутата проблемами украинских фермеров. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что президент Зеленский все эти просьбы будет игнорировать», – сказал Шувайников.

Он добавил, что о проблемах украинских аграриев должны думать украинские власти, а херсонским фермерам порекомендовал жаловаться украинским депутатам.

При этом зампред Общественной платы Крыма, политолог Александр Форманчук считает, что Руслан Бальбек не мог не отреагировать на обращения украинских фермеров, но не думает, что их проблема будет решена украинским президентом.

«Для снятия блокады должны произойти изменения в политике Киева по отношению к России. А мы сейчас видим, что курс не меняется», – говорит ПрФорманчук.

А вот руководитель крымского отделения Российского общества политологов Николай Кузьмин сказал изданию, что внешняя политика Украины при новой власти «остается неопределенной», а заявления различных представителей команды Зеленского на этот счет противоречивы.

«Идет некое прощупывание настоящих намерений. Формируется доброжелательный информационный фон, которым указывают новому киевскому руководству пути, по которым оно может пойти, чтобы нормализовать отношения с Россией», – считает Кузьмин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по информации украинских СМИ, в Херсонской области гниет половина урожая из-за блокады Крыма и Донбасса.

Кроме того, Херсонская область оказалась на грани экологического бедствия из-за решения киевского режима перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу.