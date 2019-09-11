11.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
economics, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина
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Украинские фермеры вольются в ряды европейских сантехников

С открытием рынка земли Украину может ждать судьба Латвии, где подобная реформа привела к скупке земель и лесов иностранцами, а латвийских фермеров выдворила на заработки в более богатые страны.

Об этом в ходе круглого стола «Продажа земли иностранцам – недальновидность или государственная измена?» заявила замдиректора Института аграрной экономики Ольга Ходаковская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В странах Прибалтики, как бы там ни было, но иностранцам удалось выкупить очень большие земельные массивы. В частности, в Латвии ситуация сейчас не очень хорошая, и обусловлено это тем, что, позволив покупать иностранцам земли сельскохозяйственного назначения, в Латвии можно покупать и леса, иностранцы воспользовались этой возможностью и на сегодня выкупили огромные площади угодий.

Прежде всего, конечно, латвийские фермеры, так же, как и украинские, имея значительно меньшую покупательскую способность, хотели получить быстрые деньги от продажи своих земельных массивов, они воспользовались своей возможностью.

Но так сложилось, что, когда мы спросили у наших латвийских коллег, где сегодня ваши фермеры, те, кто имел небольшие наделы, но их продали, и мы услышали ответ, который в какой-то мере может коснуться и Украины: на сегодняшний день эти фермеры, которые должны бы были работать, обрабатывать землю, вынуждены были уехать на заработки в более богатые страны», – рассказала Ходаковская.

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