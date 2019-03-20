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20.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Культура, Общество, Политика, Статистика, Украина
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Украинские ФМ-станции радуют русофобов темпами вытеснения русских песен

Доля песен на украинском языке в эфире эфире общенациональных радиостанций продолжает расти и уже превысила половину всего объема песен.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга языковых квот, проведенного Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания в октябре 2018 – феврале 2019 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общий средний показатель доли песен на украинском языке за исследуемые 4 месяца составляет 57%. Это на 6% больше, чем год назад, когда мы исследовали действие языковых квот. Относительно нормы, закрепленной в законодательстве – 35%, то она превышается на 22%», – председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко во время презентации результатов мониторинга.

Только украинские песни звучат в эфире радиостанций «Страна ФМ», «UA: Украинское радио» и «Радио НВ». В эфире радиостанций «UA Радио Луч» и «UA: Радио Культура» их доля достигает 98%.

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