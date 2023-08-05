Украинские фуры превратили Джурджулешты в Ад

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После того как вооружённые силы России были вынуждены нанести удары по украинским портам Измаил и Рени на Дунае, резко вырос транзит через юг Молдовы.

Село Джурджулешты на юге Молдовы – единственный молдавский порт на Дунае – является перекрёстком торговых дорог. Здесь проходит наземный маршрут из Одессы в румынские порты Галац и Констанца. А еще здесь находится портовая инфраструктура, необходимая для экспорта зерна и других товаров.

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На сегодняшний день именно через Джурджулешты осуществляются поставки топлива на Украину, в первую очередь для нужд ВСУ.

«Мы везём топливо в Одессу. Я приехал вчера днём. В четыре часа баржа была разгружена в порту. Теперь ждём, пока нас загрузят», – говорит украинский водитель в репортаже телеканала Moldova 1.

На трассе через Джурджулешты образовалась огромная очередь из фур с украинскими номерами. «В зависимости от потребностей Украины в топливе сюда приезжает так много машин, потому и очередь, – говорит один из водителей. – Но двигается хорошо. Приезжаю сюда всё лето. День – два, и машины уезжают».

Также Украина использует для отправки своих товаров румынский порт Констанца на Чёрном море.

«Я привожу товары из Украины, мы отвозим их в Констанцу, в порт. А мы сидим, ни воды, ни биотуалетов. Это очень сложно», – отмечает водитель, ждущий своей очереди в аномальную 38-градусную жару.

Из-за пробок водители въезжают на своих фурах в село – единственное место, где можно набрать воды из колодца. «Газ, шум, мы не можем открыть двери. Они ставят свои грузовики возле дома, прямо у ворот, они не соблюдают скоростной режим, ничего. И так день и ночь!», – говорит житель села Джурджулешты Георге Арабаджи.