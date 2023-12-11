Украинские галушки начали агиткампанию в западных СМИ для конфискации российских активов

Игорь Шкапа.  
11.12.2023 14:09
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Финансы


На Украине предложили Западу, испытывающего трудности с финансирование киевского режима, выделить на эти цели 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

Об этом в статье, опубликованной британским изданием «Гардиан» пишет Елена Галушка, соучредитель так называемого «Международного центра украинской победы», передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

На Украине предложили Западу, испытывающего трудности с финансирование киевского режима, выделить на эти цели...

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«Будем надеяться, что пакеты помощи, обсуждаемые в США и Европе, будут одобрены, но есть и простой способ получить больше финансирования для Украины. Хотя мы благодарны за каждую копейку международной помощи, пришло время заставить Россию заплатить тоже: конфисковав 300 миллиардов долларов (238 миллиардов фунтов) в активах российского центрального банка, которые в настоящее время заморожены западными государствами. «Большая семерка» и ЕС могли бы работать над этим в коалиции», – пишет Галушка.

По ее словам, конфискация «будет законным актом самообороны».

«Чтобы продолжать защищаться, Украина должна иметь доступ к замороженным российским активам, чтобы исправить этот дисбаланс, вызванный российским вторжением», – утверждает автор.

Она считает, что Западу не следует бояться каких-либо ответных мер со стороны России, а компаниям, которые продолжили работу в РФ, «советует взвесить риски.

«Передача активов Центрального банка России на самооборону Украины, восстановление и компенсацию пострадавшим является справедливой, морально правильной и достижимой. Дебаты о преодолении правовых и экономических препятствий будут продвигаться гораздо быстрее, если есть реальная политическая воля. В интересах «Большой семерки» и ЕС обеспечить, чтобы Украина вовремя имела все ресурсы, чтобы выиграть эту войну и выжить как суверенное государство», – резюмировала Галушка.

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