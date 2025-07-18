Украинские гаражи никогда не победят российские заводы – полковник СБУ

Украинское гаражное производство дронов не сможет конкурировать с крупными российскими заводами.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас 200 компаний на Украине занимаются производством дронов. 200 компаний. Российская Федерация централизовала всё, и у них производят заводы. У нас децентрализовали, у нас 200 компаний.

С одной стороны, это хорошо – инновации, новые подходы, быстрое внесение изменений. Но гаражи никогда не выиграют у заводов», – сказал Стариков.