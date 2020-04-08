Украинские гастарбайтеры оставили антироссийское послание в Москве

08.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Приехавшие в Москву на заработки украинские строители оставили русофобское послание.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Во время ремонта с одном из московских помещений за снятой панелью гипсокартонной стены обнаружилось оставленное украинскими русофобами в 2018 году послание своим преемникам.

«Москва, 30.01.2018 г. На память тем, кто будет разбирать эти стены через время! Слава Украине», – говорится в послании.

Также строители изобразили два украинских флага.

«Перемога! Вот смогли хлопцы навредить русским! Просто в самое уязвимое место ударили! Страшнее только на Красной площади нагадить! Себе, в «казацкие» шаровары, шоб непомітно», – прокомментировал Шурыгин.