Украинские газовики бегут в Польшу – зимой некому будет крутить вентили

19.08.2019, Киев, Игорь Петров

Газораспределительная система Украины нуждается в ремонте, но для ремонтных работ не хватает персонала.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас система внутренних распределительных газопроводов уже находится в таком состоянии.. там уже работать некому. Люди на 4,5 тысячи гривен не хотят работать. Квалифицированные сварщики уезжают в Польшу. Тариф [на газораспределение] не пересмотрен, правительство не занималось этим последние три года. Cитуация, мягко скажем, не очень.

Я бы на месте правительства обратил внимание на сферу распределения газа. Потому что некому будет вентили крутить в январе. И аварийные ситуации. Если «план «Б», о котором говорил Данилюк, будет введен, все гладко не получится», – сказал Марунич.