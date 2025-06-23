Украинские генералы-мясники могут быть завербованы Россией

Украинские генералы настолько не берегут своих солдат, что создаётся впечатление их тайной работы на Россию.

Об этом в интервью экс-заместителю командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарду Басурину заявил донецкий военкор Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очень часто, когда я вижу те или иные решения со стороны Генерального штаба Украины, определенных высокопоставленных военных, я ловлю себя на мысли, думаю, слушайте, ну так может только действовать завербованный человек, причем глубоко завербованный.

Когда бросают на убой тысячи людей, просто, когда военные совершают губительные операции, даже не споря с тем же Зеленским, для меня это, как минимум, предательство Вооруженных сил Украины, а как максимум, по ощущениям, что люди работают на нас», – сказал Руденко.