Украинские генералы под Гленом Грантом

Новости Украины

«Ожидает ли нас большая война?» Такая тема была заявлена на одной из секций IV Харьковского форума безопасности «Борьба за людей в условиях гибридной войны». На этот вопрос обстоятельно отвечали два генерала — Игорь Романенко и Сергей Савченко.

Заявка была серьезная. Секция оказалась самой веселой.

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Что следовало бы сделать стороне противника, с которым ведут гибридную войну участники международного Форума? Издать брошюру с их выступлениями, в точности переведенными на немецкий язык, и отправить в Фонд Конрада Аденауэра, под эгидой которого происходил этот цирк. И в руководство Христианско-демократического Союза, близкого к Фонду. К переводной брошюре надо приложить видеозаписи оригиналов этих выступлений. Потому что не всякий нормальный человек поверит, что такое возможно…

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Попробуем вникнуть в выступление генерал-лейтенанта Игоря Романенко, который был заместителем начальника Генштаба ВСУ в 2006— 2010 годах.

Генерал Романенко — конкурент “95 квартала”

Военный эксперт возмущен: кто-то на Украине считает, что религия отделена от государства, что спорт вне политики, что артисты могут выступать в России…

Дословно процитирую генерала:

«Например, по религиозным всем событиям я хотел напомнить еще, что у нас три лавры, мощнейшие три лавры на территории Украины. Но все они, две были, а одну, Почаевскую, отдали, когда, наверное, Янукович был премьером. Когда это было? А почему не вернули? А мы когда там работали и организовывали с уважаемым коллегой (показывает на Савченко) и мельком тут мне очень приятно, какие наши упорные женщины отстаивали, приводили пример относительно того, как использовалась. Вот я специально поехал в Святогорскую лавру. Значит, руководитель ее был духовником Януковича, опять-таки. Там в церквях этого патриархата, как это руководилось, находили склады оружия. Священники сдавали этим боевикам людей, потому что право исповеди. Понимаете? Люди говорили. Они имели эту информацию, сдавали боевикам. И их расстреливали».

«Премия Дарвина» на этом Форуме, бесспорно, должна была бы достаться генералу Романенко.

То, что два генерала в АТО в 2014 году как-то там «работали» в Святогорской лавре, представить можно. С кем же еще повоевать генералам, если не с монахами? Но как Романенко себе представляет всё остальное? Кого исповедовал священник, а потом сдавал стрелковцам?!

Ну, допустим, приходит к батюшке нацик, действующий в тылу противника: «Я член «Правого сектора»! СУГС! Я приехал издалека, чтоб слега помародерствовать, а мне поручили корректировать огонь нашей артиллерии по городу. А тут вспомнил, что на исповеди давно не был. У себя в Хацапетовке в 91-м по синьке у кума козу оприходовал, а она померла. Так кум крик поднял — пришлось его вырубить. Вот тогда, в 91-м, последний раз исповедовался. Следаку. После того никак не схожу на исповедь. Сейчас еле успел, в перерывах между корректировкой огня по жилым домам. Надо еще на «Новую почту» заскочить: мамця стиралку заказывала. Батюшка, что со мной дальше будет?».

Батюшка отвечает: «Тебя расстреляют, сын мой! К чертовой матери». И отправляет СМС Стрелкову.

Правдоподобно? Еще как. Роль правосека исполнял лысый из «95 квартала». В роли священника — Юзик оттуда же. Наверное, генерал Романенко допился в АТО до белки, и этот период счастливо совпал с гастролями там же агитбригады клоунов из «95 квартала». И генерал подсмотрел эту сценку.

Слушаем дальше военного эксперта Романенко. Напрасно мы его прервали на рекламу «95 квартала». У него ржачней получается, чем у них:

«Никаких иллюзий. Их расстреливали, уничтожали (исповедовавшихся у «сепарских» священников). Чтоб было понятно, как и что происходит. Вы посмотрите, что вытворяет в Киеве, в столице, во время войны, этот Павел, настоятель лавры нашей самой большой и так далее. Не говоря о том, как они там во время ковида все переболели. Это их дело. Но они же агитировали всех остальных. Что они там вытворяют… И такое отношение. Это недопустимо. Это принципиально. Как и события, которые были относительно того, что я с уважением закончил три военных заведения: одно в Белоруссии, одно в России, и только последнее, так получилось, первый набор, выпуск в генеральской нашей академии в Украине уже».

Потом генерал произносил еще что-то невразумительное, о гибридных подходах. Но там можно было разобрать только отдельные слова и звуки: «Лукашенко, Брюссель, учения…» Признание Америки, абырвалг… У слушателя уже должен возникнуть вопрос: как Романенко мог работать в «очистке»? Пять лет замом начальника Генштаба работал! Как подчиненные понимали и выполняли его команды?!

Затем генерал опять нашел в себе силы конструировать предложения:

«Язык. Язык — это оружие. Я в семье военных, хотя сам с Черниговщины. И потому Хатынь хочу сравнить с Корюково (имел в виду Корюковку), уже был разговор относительно этого. Но в 15 году еще делали изучение вопроса: 65 процентов людей, которые воевали за Украину в АТО, были русскоязычными. Русскоязычными. Я хотел бы сказать: наши филологи. А тут есть политический аспект. Стараюсь бороться — не получается».

Ну, напрасно он так прибедняется. Бороться с языком у него получается. Генерал громит его на всех участках фронта.

Еще одна цитата:

«Как во время войны. Здесь, в Харькове, отдали наибольший университет, помещение, на площади Свободы, отдали Каразину, Кучма это сделал. А расселили по нескольким другим зданиям, значит, университет, наимощнейшее заведение вооруженных сил. После этого Янукович юнкерскую школу. Брат царя отвечал. Это было помещение центральное Национального университета обороны Украины. Высшее заведение! Во время войны! Янукович до того отдал под суд, который должен его оправдывать потом, остаться во власти. И до сих пор за столетие так и не отдали. А во время царя очень серьезное внимание безопасности уделяли. Министерство обороны знает, в каком здании в Киеве сейчас находится? В кадетской школе. Когда-то там суворовское, потом другое. То есть, уровень отношения».

Не спрашивайте, о чем это. Возможно, генерал хотел прибухнуть с Кучмой при передаче здания военного университета. Но не допустили к телу: и без него желающих хватало. Поэтому генерал тоскует по царским временам, когда его уважали бы… И бухнуть можно было бы с кем угодно. И закатиться к «Яру». «Уровень отношения»! Правда, что делал Янукович с братом царя, да еще и во время войны — осталось военной тайной. Ее генерал Романенко никому не выдаст. Не только лишь все способны заткнуть за пояс Виталия Кличко.

Потом генерал долго и бессвязно рассказывал, почему Путин готовил войну и почему не начал.

«Вторая половина прошлого года: он, так называемая тишина. Да? Всеобъемлющая. Для чего он это делал? Для того, чтоб Украина пошла навстречу, легитимизировать ОРДЛО. Что не произошло. И потом перешли на этот год. Еще пытался. Если не состоялось, отменили эту тишину, режим перешел в потерях у нас так, как было до того. И пытались реализовать политическую часть Минских соглашений. Это тоже не произошло. Ну, сам Бог как велит. Значит нужно наказывать всю эту Украину. И поэтому сформировалось».

Дальше генерал долго комментирует дислокацию российских военных группировок вдоль границ. Но обратим внимание на то, как вдохновенно, хотя и косноязычно, он выдает немецким партнерам то ли военную тайну, то ли секрет Полишинеля: Украина откровенно похерила Минские соглашения, поэтому сам Бог велел ее наказывать. Ай, молодца! Поднос с графином и рюмкой в студию!

Романенко продолжает:

«Еще в 2014 году советники Путину говорили: надо применить авиацию, нанести удары по Украине, по инфраструктуре, по войскам, ракетным и т. д. Но международная такая была ситуация. Наши союзники сказали, с ними договаривались: не делайте этого, мы решим всё мирным путем. Но путь этот уже восьмой год происходит».

Кажется, здесь генерал забыл, на чьей стороне он воюет. Он прямым текстом говорит, что иностранные союзники Украины пообещали России решить всё мирным путем. То есть заставить Украину выполнить Минские соглашения. Но Украина оказалась недоговороспособной. Поэтому восьмой год идет война.

Красавчик! Главное: честно.

Дальше генерал был также откровенен. Говорит, что Украине нужны время и финансы (восьми лет не хватило).

«Нужно стабильно пока еще не втянуться в эту войну. Придет время — мы точно так же по-гибридному выйдем, когда они (Россия) будут валиться на куски, и вернем однозначно. Если будет нужно, и военным (путем)…»

Генерал-майор Сергей Савченко (Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам) был более краток и внятен.

Генерал Савченко: Война маловероятна, но возможна

Он предложил исходить из всем известных законов войны: широкомасштабное наступление начинается с воздушной операции, нацеленной на уничтожение ПВО и авиации противника. Это продолжительно по времени: операция «Буря в пустыне» длилась 42 дня, «Меч в пустыне» — 6 дней.

«Будет ли мир наблюдать, как в центре Европы на протяжении недель по территории, на которой находятся атомные станции и куча техногенно опасных объектов, Россия будет наносить удары?» — говорит Савченко.

Генерал напомнил также, что после боев за Иловайск было практически открыто пространство от Мариуполя до Волновахи.

«Противник мог запросто, если б захотел, вводить свои группировки на нашу территорию и практически беспрепятственно продвигаться до Крыма — он этого не сделал», — говорит Савченко. И добавляет, что причины понятны и очевидны.

В доводах Савченко проскальзывал намек на то, что украинская сторона может «быковать» и дальше — войны не будет. Дескать, коридор до Крыма уже неактуален, после запуска Крымского моста. Проблема воды тоже решаема.

Генерал отмечает, что граница присутствия НАТО сместилась ближе к России, поэтому и происходят передислокации российских сил. «Так я оценивал ситуацию весной». Сейчас же Савченко считает, что война маловероятна, но возможна.

«На эту мысль, что она возможна, меня наталкивает позиция наших партнеров, которые откровенно говорят об этой угрозе. Весной этого не было. Я думаю, что они знают несколько больше, чем видят на снимках из космоса».

Трудно сказать, кому из иностранных партнеров так безоговорочно доверяет генерал Савченко. Но на Форуме было включение одного небезынтересного британского персонажа — Глена Гранта. Это человек со множествами личин. В прошлом году позиционировался как эксперт Украинского института будущего по национальной безопасности и обороне. А вообще успел поработать в министерствах обороны Украины, Латвии, Эстонии, Болгарии, Черногории, Молдовы, Словении, Польши, Косово, Сербии, Чили.

Глен Грант — для подогрева упоротых

Возможно, того же генерала Романенко заманили на Форум обещанием, что будет Глен Грант. И генерал предвкушал встречу с вискарём «Глен Грант» 12-летней выдержки.

Но включился реальный британский чел, а с одноименным виски облом получился.

Глен Грант учил внимательных слушателей, как надо правильно «штормить» на море. Сожалел, что в Черном море нет НАТОвских баз.

«Почему Украина так мало думает о Приднестровье?» — недоумевал эксперт. Дескать, там российские позиции слабые, поэтому можно прищемить Россию.

Заодно Глен Грант рассказал, как Румынии и Болгарии надо делать «шторм» в Черном море, чтоб оказать давление на РФ. Беспокоят британца Венгрия и Словакия — с ними надо что-то делать, чтоб перетянуть на сторону Украины.

Он упомянул и польскую поддержку украинской армии с 2014 года. Но недоволен тем, что у Польши свое «штормящее море» — Белоруссия.

Кажется, этот британец, специалист по «штормам», искренне готов помочь Украине разрулить «проблему» скучной неопределенности. И среди украинского генералитета хватает дуболомов, которые только и ждут подобных рекомендаций, как развязать войнушку. А Глен Грант потихоньку подогревает упоротых.