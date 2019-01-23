Украинские генералы получили ордена за поражения в «котлах»

23.01.2019, Донецк, Александрии Гусар

Вместо командиров высшего звена, руководивших украинскими войсками в ходе провальных операций, незаслуженное наказание понесли младшие офицеры и простые солдаты.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что предательство солдат ВСУ в Дебальцевском котле, которое совершил украинский президент Петр Порошенко и его генералы, в очередной раз показывает, что украинская власть борется не за народ и не за прекращение войны, а за свои личные политические и материальные интересы.

По словам Безсонова, за пять лет войны основные виновники провальных и бездарных действий под Дебальцево, Иловайском, Изварино, а также в других «котлах», в которых «сварилась» не одна тысяча украинских солдат, так и не были наказаны.

«Все командиры высшего звена представлены к наградам и пошли на повышение. За их действия показательно, «для галочки», наказали командиров низшего звена и простых солдат, из которых попросту, сделали козлов отпущения. Для современной Украины это уже стало традицией и носит систематический характер», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По его мнению, это привело к падению доверия со стороны солдат к своим командирам.

«Теперь украинские военнослужащие перестали доверять своему командованию и массово отказываются выполнять преступные приказы. Прозрение давно наступило в первую очередь у тех, кто находится на передовых позициях и на своей шкуре ощущает ложь военно-политического руководства страны и пропагандистских украинских СМИ», – отметил Безсонов.

В заключение он в очередной раз обратился к украинским военнослужащим, которые непосредственно находятся на передовой, с призывом отказаться от выполнения преступных приказов и вернуться домой к своим семьям.