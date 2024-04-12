Украинские «голуби мира» предлагают схитрить для последующего захвата Крыма и Новоросии

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Те, кто выступает за «войну до победного конца» и не хотят договариваться с Россией, должны быть мобилизованы в первых рядах. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, Бортник предложил добиться перемирия и дождаться нестабильности в России, чтобы захватить утраченные территории.

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«Мы все – кузнецы своей судьбы. Все люди, которые выступают за войну до победного конца, – это люди, выступающие за мобилизацию. Без мобилизации война до победного конца невозможна, война даже невозможна. Люди, которые выступают за безусловное военное освобождение всех захваченных территорий, они выступают за поголовную мобилизацию – они должны сами идти в армию. Мужчины или женщины – неважно. Люди должны брать на себя ответственность… Должно общество, которое поддерживает эту идею идти в армию, не отправлять туда кого-то других, молодых, красивых. Почему молодые должны умирать за ваши идеи и ценности? А должны нести ответственность и добиваться своих целей – это логичный и органичный этап развития событий. Лично я – сторонник более переговорной модели и освобождения оккупированных Россией территорий дипломатическим путем», – сказал эксперт.

«Я считаю, что наша страна могла бы сейчас взять военную паузу, предыдущая военная пауза с 14-го по 22-й год явно сыграла на руку Украине, Украина быстрее намного модернизировалась, усиливалась, нежели российское государство, и вынести все эти треки на дипломатический ковер. Подвесить этот вопрос до очередного момента нестабильности российского государства, которое оно регулярно исторически переживает. Это позволило бы нам сохранить жизни многих-многих людей», – заявил Бортник.