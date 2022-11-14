Украинские города переходят на отопление мусором

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Новости Украины

В Житомире намерены построить ТЭЦ мощностью до 40 мегаватт, один энергоблок которой будет работать на щепе, а другой — на топливе RDF, которое производится из переработанного мусора.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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«Реализация всех этих проектов позволит снизить потребление газа в отопительный сезон до 7–8 миллионов кубометров», – сказал Сухомлин в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели»

Мэр объяснил, что Житомир производит в год 100 тысяч тонн мусора, из которого сможет производить 35 тысяч тонн топлива.

Он соглашается, что мусора полно в каждом городе.

«Скажем, Днепр производит около 400 тысяч тонн мусора в год, следовательно, гранул RDF он сможет производить около 150 тысяч тонн. И если Днепр построит ТЭЦ, работающую на RDF, треть города он обеспечит теплом и светом за счет своего же мусора и снизит вред, который свалки наносят окружающей среде», – считает градоначальник.

Кроме того, он утверждает, что реализация проекта позволит сэкономить бюджетных средств примерно на треть, поскольку произойдет снижение потребности в дорогом импортном газе.

«Житомир с его населением в четверть миллиона человек экономит 20 миллионов кубометров газа. Для всей страны экономит. Это порядка 30 миллионов долларов. Учтите, «Нафтогаз» должен закупить газ, скажем, по 1500 долларов за тысячу кубометров, чтобы потом продать для школ, детсадов и больниц по 500. Плюс субсидии населению. Потери на каждой тысяче кубометров — около 1000 долларов при нынешних ценах. Поэтому переход на местное топливо, которое буквально под ногами, крайне важен для Украины», – резюмировал Сухомлин.