Украинские госфинансы в глубочайшем кризисе – денег катастрофически не хватает

21.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина оказалась на пороге грандиозных проблем с заработными платами и выполнением Госбюджета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Глубочайший кризис в госфинансах уже наступил, и времени хоть что-то исправить практически не осталось. Выполнение госбюджета провалено. Нам уже не хватает денег даже для финансирования «защищенных» расходов, то есть на пороге проблемы с выплатами зарплат и соцпомощи. Так, по данным Госказначейства, за десять месяцев этого года не профинансировано расходов госбюджета на 95,7 млрд грн, из них «защищенные» статьи — 34,4 млрд, еще минус 26,8 млрд грн — расходы из Специального фонда госбюджета.

То есть в сумме правительство на конец октября недосчиталось 122,5 млрд грн для выполнения расходной части госбюджета. К этим деньгам логично добавить 298 млрд грн бюджетного дефицита, изначально заложенного в госбюджет после апрельского пересмотра. Найти такие деньги сложно даже в хорошие времена, что уж говорить о кризисных», – говорится в статье.

Отмечается, что в этой ситуации остается надеяться лишь на займы.

«Но желающих давать нам в долг немного. По данным того же Госказначейства, за девять месяцев от продажи гособлигаций в бюджет привлекли 220 млрд грн, а у внешних кредиторов заняли еще 179,6 млрд. При этом выплатили по старым долгам за это же время 330,6 млрд грн и еще 98,4 млрд отдали за обслуживание долгов. То есть отдали больше, чем заняли», – подчеркивает издание.

Подводя итоги, автор публикации прогнозирует, что «даже при самом благоприятном стечении обстоятельств новый бюджетный год мы начнем с глубокого кризиса в большинстве сфер»