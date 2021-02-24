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24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, мова, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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Украинские госслужащие будут сдавать экзамен по «мове» наряду с претендентами на гражданство

Новости Украины

На Украине с 16 июля 2021 года для получения государственной должности и гражданства человек должен пройти экзамен на уровень владения украинским языком

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила председатель национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Демской, сдавать экзамен должны те, кто будет претендовать на госдолжности в будущем. Тем, кто уже находится на госслужбе, экзамен проводить не будут.

«Освидетельствовать уровень владения государственным языком [должен] претендент. Не тот, кто в должности, а тот, кто претендует на должность, а также во время процедуры получения гражданства. Эта норма ступает в действие с 16 июля 2012 года», – рассказала председатель нацкомиссии.

«16 июля мы должны выдать первый сертификат. Потому что 16 июля мы должны освидетельствовать претендентов на должность, не тех, кто в должности, а претендентов на должность, уровень владения государственным языком на достаточно высоком уровне», – добавила она.

«Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен и с 16 июля засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет около 100-150 тысяч», – уточнила Демская.

Она добавила, что центры для сдачи тестов на владение украинским языком планируют разместить как минимум в каждом областном центре, а сертификат будет действовать бессрочно.


Отметим, двухчасовой экзамен планируют проводить в три этапа: тест, написание текста, а также устная коммуникация.

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