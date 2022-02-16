Украинские грабли Евровидения. Второй подряд скандал с Нацотбором

Новости Украины

Певица Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-2022 из-за скандала вокруг ее поездки в Крым в 2015 году.

«Я не хочу быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру, как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению, мне правда очень жаль», — написала певица, добавив, что получает массу угроз жизни от анонимов.

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Похоже, на Украине стало на одну традицию больше. Правда, эта традиция не из тех, которые стоило бы культивировать и которыми гордиться.

Уже второй год подряд победители Нацотбора на Евровидение со скандалом отказываются от участия в конкурсе и права представлять на нем страну. И всякий раз этому предшествует волна организованной травли и хейта в отношении этих исполнителей в соцсетях и медиа.

В прошлом году жертвами этой истории стал дуэт сестер Опанасюк «Анна-Мария», а затем певица Марув. В обоих случаях причины были далекими от творческих и от какого-либо искусства вообще. Камнем преткновения стали «не те» взгляды исполнителей, «неправильные» родители, московские контракты и тому подобные вещи.

В конце концов, по причине последовательного отказа одного победителя за другим, организаторы в лице НОТУ (Национальное Общественное Телевидение Украины – Авт.) были вынуждены директивным путем назначить представителей Украины на Евровидение в обход каких-либо зрительских симпатий вообще.

Эти «назначенные» исполнители не произвели какого-либо фурора на песеннном конкурсе, оставив после себя разве что чувство глубокого удовлетворения «патриотов» самим фактом их идеологической «благонадежности».

Вывод из всего этого также был нетривиальным – звучали предложения либо вообще отказаться от участия в Евровидении, либо предоставить право представлять на нем страну наиболее крикливым поборникам свидомого патриотизма – тем из них, кто поголосистее.

Ну, или депутатам Верховной Рады – уж те точно не подведут и четко знают правильный ответ на вопрос «Чей Крым». Все равно ведь, если ориентироваться на комментарии в соцсетях или считать их «гласом народа», придраться можно к кому угодно и по какому угодно поводу. Было бы, как говорится, желание. Ведь это Украина, детка.

Уже тогда многие наблюдатели недоумевали: что вообще происходит? Другим, не менее распространенным вопросом было сакраментальное: а судьи кто? Как вообще дошло до того, что организаторы общенационального отбора плетутся в хвосте мнения сетевых хейтеров.

В конце концов, организовать кампанию травли в соцсети – дело нехитрое, а вот представляют ли сетеввые хейтеры точку зрения общества – вопрос риторический. Какой-то его части – несомненно, но не более.

Тем не менее, печальная данность в том, что раз за разом именно крикливое националистическое и русофобское меньшинство становится законодателем вкусов, мод, общественных настроений и всего прочего. Особенно в ситуации, когда представители власти (в данном случае организаторы Нацотбора – это тоже власть, как конечная инстанция процесса) предпочитают плыть по течению и угождать толпе, даже не разбираясь в том, насколько она репрезентативна, кто ее организовал и зачем.

Ведь, вряд ли обычных украинцев аж настолько волнует, как эта самая Алина Паш ездила в Крым – да и вообще ее фанаты любят ее совсем не за это.

Также критически мыслящие головы нет-нет да посещают крамольные подозрения: может, волна хейта, как и скоротечная капитуляция телевизионного начальства перед нею, что год назад, что сейчас, не такие уж стихийные, а мы являемся свидетелями типичных для мира шоу-бизнеса конкурентных разборок, завернутых в модную «патриотическую» обертку? Может, просто кто-то таким способом просто продвигает «нужных» людей на этот самый конкурс? Впрочем, это тема для отдельного расследования, а пока что – не пойман за руку – значит не вор.

Несомненно одно: само появление таких историй – это следствие уже существующей общественной атмосферы крайней нетерпимости и потакания ей со стороны власти.

Достаточно было бы каким-то облеченным полномочиями или авторитетом институциям пару раз публично осудить подобные вещи и показательно проигнорировать мнение хейтеров, поддержав процедуру, как подобные практики начали бы сходить на нет.

Потому что хейтеры такого рода держатся исключительно на внимании к ним со стороны общества. В ситуации, когда горлом свое не возьмешь, кричать не имеет смысла.

А пока что имеем то, что имеем. И вряд ли это можно назвать проявлением здорового гражданского общества. Потому что последнее строится на уважении к процедуре, а не на традициях Запорожской Сечи – за кого громче кричат, тот и атаман.