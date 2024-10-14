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Финансируемый на деньги Сороса и американских правительственных фондов Украинский кризисный медиа-центр возмущен тем, что «Таймз радио» взяло интервью у известного российского политолога Сергея Маркова, которое набрало пока 700 просмотров на Ютуб.

Этому событию был посвящен специальный ролик на ютуб-канале грантоедского центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на то, что журналист Адам Болтон возражал против его кремлевской риторики, ущерб уже нанесен. Марков использовал платформу для распространения ядерных угроз России, которая является частью гибридной войны Кремля», – возмущается автор ролика.

Он считает, что «Таймз радио» задает «ложный баланс, когда человек с радикальными и опасными взглядами представляется как авторитетный источник».

«Возникает вопрос, почему британские СМИ продолжают давать ему эфирное время, особенно, когда Великобритания так усердно работает над ограничением российской пропаганды, запрещая RT и ограничивая его присутствие на Ютуб», – негодует украинский пропагандист.

Он требует, чтобы британские СМИ нанимали «более компетентных политических советников».