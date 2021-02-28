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28.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Образование, Украина
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Украинские грантоеды сокрушаются: Борьба за молодёжь ЛДНР провалена

Новости Украины

Молодежь из ЛДНР предпочитает поступать в вузы России – на Украине абитуриенты из Донбасса сталкиваются с иными правилами и предвзятым отношением.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила аналитик VoxUkraine Вера Иванчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине действуют Внешнее независимое оценивание, в то же время на территории России действует так называемый ЕГЭ – Единый государственный экзамен, и абитуриентов с оккупированных территорий заинтересовывают сдавать эти экзамены. Интересно, что мы узнали, что существует, так называемый подвоз абитуриентов в Ростов централизованными автобусами, чтобы они сдавали эти государственные экзамены.

В то же время абитуриентам, которые хотят поступать на Украине, никаких таких возможностей, никаких таких преимуществ, к сожалению, не предоставляют», – признала Иванчук.

Кроме того, она добавила, что перед абитуриентами из ЛДНР при поступлении в украинские ВУЗы могут возникнуть дополнительные проблемы со стороны представителей приемной комиссии, которые могут потребовать денег или предвзято отнестись.

«Следует понимать, что они могут по-разному относиться к абитуриентам с временно оккупированных территорий. Были случаи, когда нам сообщали о том, что им говорили – зачем ты сюда приехал, ты можешь учиться в своих ВУЗах на оккупированной территории», – рассказала спикер.

Отметим, VoxUkraine – грантовый проект, представленный как аналитическая платформа, основанная в 2014 году. Примечательно, что одним из соучредителей платформы является первый министр экономики правительства Зеленского, скандально известный своими признаниями в употреблении наркотиков «соросёнок» Тимофей Милованов.


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