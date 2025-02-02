Украинские грантоеды в панике после «сокрушительного удара» от Трампа – Le Monde

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Французская газета Le Monde охаракеризовала настроения в кругах украинских получателей международной помощи от США после ее приостановки, как «панику», а само решение Трампа назвало «сокрушительным ударом».

«Объявленное Дональдом Трампом сразу после вступления в должность 90-дневное замораживание американской внешней помощи по всему миру вызвало панику на Украине. Реинтеграция ветеранов, образование молодежи, живущей в районах, близких к линии фронта, ремонт инфраструктуры… Самые разные сферы уже пострадали от распоряжений о приостановке финансирования, изданных новым госсекретарем США Марко Рубио. В разоренной стране пострадали даже операции по разминированию», – говорится в публикации.

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«Речь идет не просто о приостановке проектов или программ, а о том, что сотни специалистов, бесплатные услуги для людей и полевые команды были закрыты в одночасье», — сожалеет цитируемая в материале грантоедка Елена Розвадовская.

Последствия этой приостановки пока неясны, но заявления сделаны в трудное время для страны, напоминает Le Monde.

«Украинские власти заявили, что они приняли этот новый вызов, но при этом постарались не критиковать публично решение Дональда Трампа, поскольку его поддержка считается решающей. Владимир Зеленский также заявил, что замораживание не повлияет на военную помощь США, предоставляемую Пентагоном, от которой Украина чрезвычайно зависима», – добавляет газета.

«Помимо сотрудников, непосредственно оказывающих услуги, мы рискуем потерять часть административной команды, отвечающей за управление нашей деятельностью», — говорит журналистам Ивона Костина, директор грантовой организации Veteran Hub, которая помогает ветеранам реинтегрироваться в общество.

О закрытии центра приема в Виннице и приостановке работы телефона доверия было объявлено потому, что «финансирование было прекращено мгновенно, без предупреждения».

С февраля 2022 года выделенные Украине по ныне замороженной Трампом линии средства составили 2,6 миллиарда долларов в виде гуманитарной помощи, не менее 5 миллиардов долларов в виде помощи на цели развития и 30 миллиардов долларов в виде прямой бюджетной помощи в области энергетики, поддержки демократии и укрепления системы здравоохранения.

В минувщий вторник госсекретарь США объявил, что в дополнение к исключениям, которые первоначально планировалось сделать для Израиля и Египта, в течение периода пересмотра будут исключены и другие виды «гуманитарной помощи» по всему миру.

«Эти дополнительные исключения дают небольшую надежду», — объясняет Андрей Клепиков, директор организации, которая создает мобильные пункты лечения в отдаленных регионах Украины для тестирования и лечения больных ВИЧ и туберкулезом. Клепиков также получил от США предупреждение о необходимости заморозить свои расходы.

Хотя он не уверен в этом, но надеется, что заявления Марко Рубио пощадят его деятельность, которая, как он утверждает, позволила выявить «более 10 000 новых случаев ВИЧ» менее чем за три года. «Если мы перестанем тестировать людей, это приведет к распространению ВИЧ-инфекции», — предупреждает он.

Еще один сектор, попавший в тяжелое положение после заморозки американской помощи, —печатные и вещательные СМИ на Украине, где некоторые проекты пришлось остановить в одночасье по прямому требованию администрации Трампа.

«Мы даже не можем транслировать уже отснятый материал из-за полученных писем с требованием прекратить съемки», — говорит журналист Богдан Логвиненко, который получает до 90 % своего финансирования от Usaid.

Олег Деренюга, главный редактор одного из СМИ в Николаевской области, назвал ситуацию «критической». Его газета полагалась на американские субсидии, чтобы продолжать работу. Теперь он призывает европейские организации «создать механизм быстрого реагирования для поддержки независимых региональных СМИ, иначе мы умрем, и выживут только те, кто выпускает платные издания».