Украинские грехи Байдена оборачиваются для него очередными неприятностями

Игорь Шкапа.  
12.12.2023 08:48
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Скандал, США, Украина


Завтра Палата представителей США проголосует за начало процедуры импичмента действующему президенту Джо Байдену.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американское информационное агентство «Рейтерс», ссылаясь на источник в руководстве Республиканской партии.

Завтра Палата представителей США проголосует за начало процедуры импичмента действующему президенту Джо Байдену. Об...

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Собеседник-республиканец уточнил, что голосование запланировано на среду.

«Ранее в понедельник депутат-республиканец заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскрыл планы голосования в четверг на закрытом заседании, сроки, которые также поддержали другие республиканцы.

Республиканцы Палаты представителей обвиняют президента-демократа и его семью в неправомерном получении прибыли от политических решений, в которых Байден участвовал в качестве вице-президента во время правления президента Барака Обамы в 2009-2017 годах», – пишет агентство.

Кроме того, республиканцы обвинили Минюст США в неправомерном вмешательстве в расследование дела сына Байдена – бизнесмена Хантера Байдена, имевшего бизнес на Украине в то время, когда его отец занимал должность вице-президента.

Республиканец Байрон Дональдс, входящий в состав одного из трех комитетов, расследующих дело Байдена, заявил на днях, что ожидает завершения расследования в течение следующих двух месяцев.

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