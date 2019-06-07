07.06.2019, Львов, Михаил Рябов
Украинские и хорватские нацисты провели антироссийский марш перед разгромом Сербии
Сборная Украины сегодня вечером во время матча во Львове разгромила команду Сербии со счетом 5:0 в отборочном матче на чемпионат Евро-2020, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Интересно, что перед началом игры по улицам Львова прошел «марш дружбы украинских и хорватских фанатов», в ходе которого околофутбольные группировки нацистов под символикой скинхедов провели шествие, скандируя русофобские лозунги.
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Болельщики Сербии не прибыли на Украину для поддержки своей сборной. Места в их секторе были переданы т.н. ветеранам АТО.
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