Украинские и хорватские нацисты провели антироссийский марш перед разгромом Сербии

07.06.2019, Львов, Михаил Рябов

Сборная Украины сегодня вечером во время матча во Львове разгромила команду Сербии со счетом 5:0 в отборочном матче на чемпионат Евро-2020, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интересно, что перед началом игры по улицам Львова прошел «марш дружбы украинских и хорватских фанатов», в ходе которого околофутбольные группировки нацистов под символикой скинхедов провели шествие, скандируя русофобские лозунги.

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Болельщики Сербии не прибыли на Украину для поддержки своей сборной. Места в их секторе были переданы т.н. ветеранам АТО.