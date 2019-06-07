07.06.2019, Львов, Михаил Рябов
 
Балканы, Галичина, Россия, Сербия, Спорт
Просмотров:

Украинские и хорватские нацисты провели антироссийский марш перед разгромом Сербии

Сборная Украины сегодня вечером во время матча во Львове разгромила команду Сербии со счетом 5:0 в отборочном матче на чемпионат Евро-2020, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интересно, что перед началом игры по улицам Львова прошел «марш дружбы украинских и хорватских фанатов», в ходе которого околофутбольные группировки нацистов под символикой скинхедов провели шествие, скандируя русофобские лозунги.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Болельщики Сербии не прибыли на Украину для поддержки своей сборной. Места в их секторе были переданы т.н. ветеранам АТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть