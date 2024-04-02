Украинские интернет-мошенники добрались до Болгарии

Украина – в числе стран, представители которых активно участвуют в сетевых мошеннических операциях на территории Болгарии. Об этом заявил болгарский эксперт по кибербезопасности Любомир Тулев в эфире телеканала бТВ, сообщает offnews.bg.

Людям, оформляющим заказы в известном китайском интернет-магазине, приходят на телефоны подозрительные SMS-сообщения о том, что посылка получена в почтовом отделении, но из-за неполного адреса она не может быть доставлена. Переходя по ссылке, люди читают информацию, что они должны дополнительно заплатить 50 центов за новый процессинг через «Почту Болгарии». Когда наивный человек отправляет данные своей банковской карты, и ему приходит SMS с кодом, который необходимо ввести для подтверждения оплаты. Позднее выяснилось, что товар даже не был отправлен со склада. Известно о тысячях случаев, когда люди получали однотипные сообщения на свои телефоны.

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Эксперт по кибербезопасности Любомир Тулев пояснил, что подобные онлайн-мошенничества связаны с организованной преступностью.

«Когда вы регистрируетесь на каком-либо сайте онлайн-торговли, вы указываете адрес электронной почты, имя и номер телефона. Когда этот сайт взломан, хакеры объединяют всю эту информацию, упаковывают ее и затем продают», – говорит он. По словам эксперта, большие базы данных продаются в сети теневого рынка «Даркнет» по цене от 5 до 10 тысяч левов. Источники такой информации – взломанные сайты национальных рейтинговых агентств и крупных торгово-логистических компаний.

Тулев сетует на то, что в большинстве своём хакеры находятся за пределами Болгарии. В числе стран, откуда действуют интернет-мошенники, он назвал Украину, а также Польшу, Чехию, Китай, Марокко и Кот д’Ивуар. По словам эксперта, единственное, на что остаётся надеяться – это на готовность этих стран к сотрудничеству после того, как болгарская полиция туда отправляет запросы через Интерпол.