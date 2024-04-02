Украинские интернет-мошенники добрались до Болгарии

София.  
02.04.2024 13:35
  (Мск) , Деян Стоянов
Просмотров: 631
 
Балканы, Болгария, Дзен, Криминал, Украина


Украина – в числе стран, представители которых активно участвуют в сетевых мошеннических операциях на территории Болгарии. Об этом заявил болгарский эксперт по кибербезопасности Любомир Тулев в эфире телеканала бТВ, сообщает offnews.bg.

Людям, оформляющим заказы в известном китайском интернет-магазине, приходят на телефоны подозрительные SMS-сообщения о том, что посылка получена в почтовом отделении, но из-за неполного адреса она не может быть доставлена. Переходя по ссылке, люди читают информацию, что они должны дополнительно заплатить 50 центов за новый процессинг через «Почту Болгарии». Когда наивный человек отправляет данные своей банковской карты, и ему приходит SMS с кодом, который необходимо ввести для подтверждения оплаты. Позднее выяснилось, что товар даже не был отправлен со склада. Известно о тысячях случаев, когда люди получали однотипные сообщения на свои телефоны.

Украина – в числе стран, представители которых активно участвуют в сетевых мошеннических операциях на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Эксперт по кибербезопасности Любомир Тулев пояснил, что подобные онлайн-мошенничества связаны с организованной преступностью.

«Когда вы регистрируетесь на каком-либо сайте онлайн-торговли, вы указываете адрес электронной почты, имя и номер телефона. Когда этот сайт взломан, хакеры объединяют всю эту информацию, упаковывают ее и затем продают», – говорит он. По словам эксперта, большие базы данных продаются в сети теневого рынка «Даркнет» по цене от 5 до 10 тысяч левов. Источники такой информации – взломанные сайты национальных рейтинговых агентств и крупных торгово-логистических компаний.

Тулев сетует на то, что в большинстве своём хакеры находятся за пределами Болгарии. В числе стран, откуда действуют интернет-мошенники, он назвал Украину, а также Польшу, Чехию, Китай, Марокко и Кот д’Ивуар. По словам эксперта, единственное, на что остаётся надеяться – это на готовность этих стран к сотрудничеству после того, как болгарская полиция туда отправляет запросы через Интерпол.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть