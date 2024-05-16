Украинские инвалиды войны уже два года не могут получить протезы
Погрязшее в коррупции украинское государство не обеспечивает своих инвалидов войны даже простой одеждой. Об этом в интервью экс-депутату Рады Анне Гопко заявила её бывшая коллега, а ныне медик ВСУ Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Боец, который получил протез два года назад, но не может ходить, потому что у него нет механики колена, нет электронного колена. Я спрашиваю: «Полтора года прошло, почему тебя не протезировали?» Он отвечает: «Если бы я знал, что мне придётся столько кругов ада пройти через чиновников». Это было для меня шоком. Мы его спасли в медпункте, думали, что мы такие там герои, спасаем такое количество жизней, отправляем их на гражданскую Украину…
Осенью, после этого первого случая, я поехала по своим раненным, и тоже была в шоке. Я приезжаю в киевские больницы, а ребята не одеты. У них ранена нога, а они стоят на снегу в одном пакете. Я была в таком шоке.
Сама система Министерства соцполитики и Фонда инвалидов, они делают всё для того, чтобы наши ребята не имели качественных протезов для нормального функционирования», – сказала нацистка.
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«Мы думали, не хватает денег. Я обратилась к депутатам, они все сказали: «без проблем, пускай Минсоц подаст, и мы все проголосуем 200-300 миллионов». У меня был шок, когда мне потом позвонили, и сказали, что по этой программе был миллиард, а за шесть месяцев они использовали 2%. Представляете себе. Они обеспечили протезами девять или десять человек за полгода. Потому что это чиновники. Они делают эту систему для коррупции», – резюмировала Корчинская.
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