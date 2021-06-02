Украинские каратели продолжают убивать детей Донбасса

02.06.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

В Донецке почтили память детей, погибших в результате обстрелов со стороны Украины.

Мероприятие прошло в Международный день защиты детей по инициативе общественной движения «Молодая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники акции запустили в небо белые воздушные шары и небесные фонарики.

Акция «Ангелы» проходила также в более чем десяти регионах Российской Федерации, ряде европейских стран и США.

«Семь лет в Донбассе идет война, и семь лет продолжают гибнуть дети. Мы со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы такое не повторялось в будущем. Но в первую очередь нужно сделать все от нас зависящее, чтобы закончилась эта война.На наших глазах выросли дети, которым в этом году исполняется семь лет, и они идут в школу. Они не знают, что такое мирная жизнь. Но при этом они знают, что нужно делать, когда звучат взрывы снарядов, куда нужно спускаться, что считается бомбоубежищем. Увы, это так. Это звучит страшно», – сказал глава ДНР Денис Пушилин.

«На территории Донецкой Народной Республики за семь лет погиб 91 ребенок. Это ужасная трагедия. Это трудно укладывается в голове здравомыслящего современного человека. Донбасс с этим живет. Но Донбасс не готов с этим мириться и намерен закончить эту войну, сделать все возможное, чтобы ни один ребенок не испытал то, что выпало на долю детей Донбасса начиная с 2014 года», – заявил руководитель республики.