Украинские каратели резко обострили ситуацию на донецком направлении

02.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские боевики ведут массированные обстрелы по окраинам и пригородам столицы ДНР.

Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по данным источника, с 7:10 под минометным огнем со стороны ВСУ находятся населенный пункт Спартак и мкр. Октябрьский Донецка. На данный момент противником выпущено 34 мины калибром 120 мм.

Также под обстрелом оказался н.п. Старомихайловка. Данные о повреждениях и разрушениях уточняются.

Кроме того, местные сообщают об активности противника с воздуха.

«Видео с Донбасса. За кадром местная жительница говорит, что что-то горит в районе шахты Трудовской (Донецк – ред.). И что пролетал вертолет», – комментирует опубликованный в своём Telegram-канале видеоролик российский военкор Александр Коц.

Кроме того, военкор опубликовал фото от подписчика, где виден дым, поднимающийся в стороне Донецкого аэропорта.

Также местные жители сообщают о мощных разрывах, доносящихся с данного направления.