Подпишись на рассылку
02.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Украинские каратели резко обострили ситуацию на донецком направлении

Новости Украины

Украинские боевики ведут массированные обстрелы по окраинам и пригородам столицы ДНР.

Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Так, по данным источника, с 7:10 под минометным огнем со стороны ВСУ находятся населенный пункт Спартак и мкр. Октябрьский Донецка. На данный момент противником выпущено 34 мины калибром 120 мм.

Также под обстрелом оказался н.п. Старомихайловка. Данные о повреждениях и разрушениях уточняются.

Кроме того, местные сообщают об активности противника с воздуха.


«Видео с Донбасса. За кадром местная жительница говорит, что что-то горит в районе шахты Трудовской (Донецк – ред.). И что пролетал вертолет», – комментирует опубликованный в своём Telegram-канале видеоролик российский военкор Александр Коц.

Кроме того, военкор опубликовал фото от подписчика, где виден дым, поднимающийся в стороне Донецкого аэропорта.

Также местные жители сообщают о мощных разрывах, доносящихся с данного направления.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть