Украинские каратели резко обострили ситуацию на донецком направлении

Украинские каратели резко обострили ситуацию на донецком направленииНовости Украины
Украинские боевики ведут массированные обстрелы по окраинам и пригородам столицы ДНР.
Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, по данным источника, с 7:10 под минометным огнем со стороны ВСУ находятся населенный пункт Спартак и мкр. Октябрьский Донецка. На данный момент противником выпущено 34 мины калибром 120 мм.
Также под обстрелом оказался н.п. Старомихайловка. Данные о повреждениях и разрушениях уточняются.
Кроме того, местные сообщают об активности противника с воздуха.
«Видео с Донбасса. За кадром местная жительница говорит, что что-то горит в районе шахты Трудовской (Донецк – ред.). И что пролетал вертолет», – комментирует опубликованный в своём Telegram-канале видеоролик российский военкор Александр Коц.
Кроме того, военкор опубликовал фото от подписчика, где виден дым, поднимающийся в стороне Донецкого аэропорта.
Также местные жители сообщают о мощных разрывах, доносящихся с данного направления.
Спасибо!
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