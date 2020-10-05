Украинские каратели в Донбассе боятся спрашивать дорогу у местных

05.10.2020, Львов, Тарас Стрельцов

В ходе боевых действий на Донбассе в 2015 году, чтобы не оказаться «бесценным пленным», украинским военнослужащим приходилось в кармане носить гранату.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил зампред националистической партии «Свобода», бывший вице-спикер Верховной рады, а ныне кандидат на должность председателя Львовской ОТГ Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У меня был случай, я служил в артиллерии, я туда попросился, я командир орудия, большой калибр 152 мм «Гиацинт», я стреляю практически с любой артиллерийской установки, которая есть на вооружении в украинской армии. И когда мы ехали, а у местных желательно дорогу не спрашивать, это был 2015 год, мы понимаем, что заблудились, и видим – какое-то наше спецподразделение.

Выходим: хлопцы, подскажите, как нам проехать? Тот говорит: «Слушай, а ты часом не Кошулинский?» Кошулинский! «Братик, ты меня вытягивал в 2014 году с райотдела на майдане, помнишь?» Я, честно, его не помню, а он меня узнал», – рассказал Кошулинский.

«Кошулинский мог бы быть бесценным пленным. К вам как-то по-особенному относились украинские военные, они это понимали, а вы это понимали?» – спросил ведущий.

«Ладно, вы тяните меня за язык, но пусть будет так. «Эфка» в кармане была всегда (граната Ф-1 – ред.) Я был к этому готов. Надо быть всегда готовым, ты без «эфки» не выходишь», – похвастался националист.