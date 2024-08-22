Украинские картографы: «Снова неутешительное обновление. Русскую орду не остановить»

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Российская армия пользуется своим преимуществом, ежедневно отодвигая линию фронта на Покровском (Красноармейском) направлении.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил Роман Погорелый, соучредитель украинского военно-аналитического ресурса «DeepState», составляющий и регулярно обновляющий карту боевых действий, Роман Погорелый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, кто следит за картой, может видеть продвижение врага едва ли не каждый день. И сегодня тоже будет неутешительное обновление. У них постоянные успехи, которые они постоянно продлевают. Они пытаются пользоваться любой благоприятной возможностью, у них там сконцентрировано очень много сил, давят постоянно», – сказал Погорелый.

«Лезет просто орда, которую очень сложно остановить. ВСУ делают всё, что могут, но они уже зашли в Гродовку, пытаются там завладеть ключевой высотой. И плюс – они начали двигаться на юг, вдоль речки Волчья, окружая населённые пункты. Там ситуация очень сложная», – добавил эксперт.