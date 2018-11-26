26.11.2018, Москва,   Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Сюжет дня, Украина
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«Украинские катера – передать ДНР. Переименовать – «Моторола», «Гиви», «Новороссия»

Украинские бронекатера и буксир, задержанные вчера российскими пограничниками при попытке прорыва через Керченский пролив, должны быть переданы в состав флота ДНР. Катера следует переименовать в честь героев Русской весны – Арсена Павлова «Моторолы» и Михаила Толстых «Гиви», буксир назвать «Новороссия».

С таким предложением выступил российский телеведущий Андрей Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что задержанные катера и буксир, надо передать в состав будущих  ВМФ ДНР, в качестве учебно-боевых судов. Назвать катера «Моторола» и «Гиви», а буксир назвать «Новороссия». Хорошо бы еще какой-то корабль назвать «Александр Захарченко». Но это попозже, когда, например «Гетман Сагайдачный» через пролив попробует пройти», – предложил он в своем блоге.

Керченские СМИ сообщают, что задержанные вчера боевые единицы ВМСУ отбуксированы пришвартованы в городском порту. Под надзором ФСБ у причальной стенки стоят малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также протараненный буксир «Яны Капу». Из них только МБАК «Никополь» добрался до порта Керчи своим ходом, остальных пришлось буксировать из-за повреждений.

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