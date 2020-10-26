Украинские клиники готовы массово закупать российскую вакцину
Как только российская вакцина от коронавируса пройдёт сертификацию, украинские частные клиники, несмотря на запрет со стороны государства, подадут на её покупку миллионные заявки.
Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила украинская правозащитница и адвокат Елена Бережная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если только она (российская вакцина – ред.) получит сертификат, то наши частные клиники, а не государственные, будут её приобретать даже у вас и для всех лиц, которые пожелают вакцинироваться самостоятельно. Потому что есть Декларация прав человека, есть Международный пакт об экономических и социальных правах, где всё предусмотрено – что право на выбор медицинского учреждения, лекарств и вакцин – это неотъемлемое право каждого гражданина. И нельзя принять акт и навязать, что вы будете вакцинироваться только вакциной США или какой-то европейской, которую там разрабатывает Лондон.
Поэтому в юридической плоскости перевезти эту вакцину через границу и официально осуществлять инъекции, никаких препятствий нет, и запретить это никто не может», – сказала Бережная.
Она подчеркнула, что уже существует информация о том, что многие члены украинского истеблишмента уже обезопасили себя от коронавируса российской вакциной.
«Более того, я вам скажу, что на сегодняшний день, это недостоверная информация, но она муссируется даже в СМИ, что у нас многие депутаты Верховной рады, члены офиса президента Украины уже сделали две инъекции вакцины «Спутник». Уже обезопасили себя российской вакциной.
Это для нас, стада и быдла, идут запреты со стороны этой метрополии. Для папуасов. Знайте своё место. Они просто цинично уже показали нам свой кнут», – добавила правозащитница.
Однако адвокат убеждена, что в скором времени Россия получит от украинских клиник миллионные заявки на приобретение вакцин.
«Вы посмотрите – у вас будут миллионные заявки от частных клиник на приобретение этих вакцин. И никто не сможет запретить, чтобы их приобретали, и люди по своему собственному желанию, за свои деньги, проходили вакцинацию», – резюмировала Бережная.
Спасибо!
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